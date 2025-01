Como usar a técnica de análise competitiva para planejamento estratégico

A análise competitiva é uma ferramenta indispensável para empresas que buscam se destacar em um mercado cada vez mais agressivo.O processo é feito por meio de coleta e avaliação de informações de concorrentes, para, em seguida, identificar oportunidades, ajustar estratégias e criar diferenciais.

Para isso, são feitas análises de produtos, preços, estratégias de marketing, reputação e canais de distribuição.

Essa análise permite que as empresas se adaptem rapidamente às mudanças de mercado, ganhem vantagem competitiva e atendam melhor às necessidades dos seus clientes.

Quando e como usar em um planejamento estratégico?

A análise competitiva deve ser usada principalmente em momentos-chave, como:

Lançamento de novos produtos: Para identificar lacunas no mercado e posicionar-se de forma tática, ajustando a estratégia de marca, vendas e reposição de estoque;

Para identificar lacunas no mercado e posicionar-se de forma tática, ajustando a estratégia de marca, vendas e reposição de estoque; Revisão do planejamento estratégico: Avaliar como a empresa está em relação à concorrência direta e indireta, e também ajustar os objetivos mensais, semestrais e anuais;

Avaliar como a empresa está em relação à concorrência direta e indireta, e também ajustar os objetivos mensais, semestrais e anuais; Mudanças no mercado: Como entrada de novos concorrentes, crises econômicas ou mudanças tecnológicas.

Como entrada de novos concorrentes, crises econômicas ou mudanças tecnológicas. Descobrir concorrentes silenciosos : Identificar novos produtos ou marcas que podem fazer concorrência direta à empresa;

: Identificar novos produtos ou marcas que podem fazer concorrência direta à empresa; Descobrir caminhos mais vantajosos para crescer e se destacar: Encontrar lacunas que podem ser preenchidas com a solução da sua empresa.

Como aplicar na prática?

Para usar a análise competitiva na prática é preciso seguir, ao menos, quatro passos essenciais:

1-Defina o objetivo

Determine o que se deseja quer alcançar com a análise, como aumentar participação de mercado ou reposicionar a marca. O ideal é elencar um objetivo por vez para evitar se perder na estratégia.

2-Colete informações

Use fontes como relatórios de mercado, sites dos concorrentes, redes sociais e entrevistas com clientes. É importante levantar dados que possam ser diretamente comparados com os da sua marca.

3-Analise os dados

Na hora da análise, avalie os pontos fortes e fracos da sua empresa e dos concorrentes. Faça uma tabela comparando-os para facilitar a visualização. Leve em consideração ameaças e oportunidades.

4-Incorpore os insights

Use as informações para ajustar metas, criar estratégias diferenciadas e tomar decisões baseadas em dados. Se preciso, contrate um profissional especializado em dados para fazer análises mais precisas.

Como identificar concorrentes?

Para identificar concorrentes é possível pesquisá-los em redes sociais e motores de busca e fazer análises de tendências e relatórios setoriais. Também é importante categorizá-los em:

Diretos: Empresas que oferecem produtos ou serviços semelhantes ao mesmo público-alvo;

Empresas que oferecem produtos ou serviços semelhantes ao mesmo público-alvo; Indiretos: Empresas que atendem às mesmas necessidades do cliente mas entregam soluções diferentes;

Empresas que atendem às mesmas necessidades do cliente mas entregam soluções diferentes; Emergentes: Novos players que podem ameaçar seu mercado no futuro.

Na hora de analisá-los, além dos fatores já citados também é importante levar em consideração o capital investido, lucro anual e faturamento, estrutura de custos, parcerias e alianças estratégicas, e participação no mercado.

Entender a fatia de mercado que cada concorrente ocupa permite avaliar o impacto deles na indústria.

Por que você deve saber disso?

A análise competitiva é uma ferramenta essencial para qualquer empresa que queira crescer de forma sustentável e estratégica. Entender como sua empresa se posiciona em relação aos concorrentes permite identificar diferenciais, evitar erros comuns no mercado e antecipar tendências.

Além disso, usar a análise competitiva no planejamento estratégico ajuda a construir uma organização mais resiliente e preparada para enfrentar desafios. Conhecer o mercado, ajustar as estratégias e atender melhor aos clientes são passos fundamentais para alcançar vantagem competitiva e consolidar sua marca.