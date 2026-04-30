O Paradoxo do sucesso: por que sua eficiência pode estar te levando ao fracasso

A busca pelo sucesso pode ser o maior inimigo dos profissionais. Isso é explicado por Greg McKeown, estrategista de negócios, como o “paradoxo do sucesso”, que resume que a busca pelo êxito se torna catalisador para o fracasso.

Isso acontece principalmente quando as prioridades não estão estabelecidas dentro do ambiente de trabalho. Para McKeown, esse fenômeno acontece de forma cíclica.

Quando um funcionário se destaca por um bom trabalho (atinge o sucesso), ele precisa manter a performance já entregue e começa ganhar novas demandas, que exigem o mesmo nível de entrega.

No entanto, a tentativa de dar conta dessas novas responsabilidades consome tempo e energia que poderiam ser dedicados a tarefas mais importantes.

McKeown propõe no livro A disciplina busca por menos a filosofia do essencialismo, que consiste em focar no que é essencial e indispensável para resultados mais produtivos.

Pilares estratégicos para o essencialismo

A aplicação do essencialismo à rotina de trabalho exige o que McKeown chama de “reconfiguração mental”. Segundo o autor, o progresso real depende da substituição de padrões de pensamento automáticos por convicções estratégicas que priorizam o foco.

1. O poder da escolha

A mentalidade comum de "tenho que fazer" deve ser substituída pela consciência do "eu escolho". Ao reconhecer a capacidade de escolha, o profissional recupera o controle sobre sua própria execução, deixando de ser apenas um executor passivo de ordens.

2. Do ruído ao essencial

Em vez de acreditar que "tudo importa", o essencialista assume que quase tudo é ruído. Ter o discernimento para separar as poucas atividades vitais das muitas triviais é o que permite evitar a dispersão de esforços.

3. Renúncia estratégica

A pergunta "como dar conta de tudo?" dá lugar a um questionamento mais realista: "do que vou abrir mão?". O essencialismo pressupõe que é impossível abraçar todas as oportunidades simultaneamente e que abrir mão é fundamental para manter a excelência no que realmente importa.

Inteligência emocional também é uma estratégia de foco

Em um mercado que costuma premiar a alta performance com mais responsabilidades, saber escolher em que colocar energia se tornou uma competência tão importante quanto entregar bons resultados. O essencialismo defendido por Greg McKeown passa, antes de tudo, pela capacidade de reconhecer limites, lidar com pressão e tomar decisões com mais clareza.

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