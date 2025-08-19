Nunca use este tipo de frase no ChatGPT — e aqui está o motivo

Um dos erros mais comuns ao usar o ChatGPT é começar prompts com expressões vagas como “me explique sobre...” ou “me diga algo sobre...”. Embora pareçam inofensivas, essas frases funcionam como atalhos para respostas superficiais.

A IA entende o comando, mas interpreta de forma ampla demais, gerando explicações repetitivas, sem profundidade e pouco aplicáveis.

Isso porque, quando o prompt não delimita papel, contexto e objetivo, o modelo responde de maneira genérica, priorizando definições básicas em vez de insights estratégicos.

O que usar no lugar

Em vez de pedir “me explique sobre inteligência artificial”, uma formulação mais eficaz é:

“Explique inteligência artificial como se eu fosse [cargo ou perfil], focando em [objetivo específico].”

Esse tipo de construção funciona porque dá à IA três elementos que ela usa para calibrar a resposta:

Papel (ex.: estudante, gerente, investidor);

Contexto (ex.: entrevista de emprego, planejamento estratégico, aula de MBA);

Objetivo (ex.: aprender fundamentos, aplicar no negócio, prever riscos).

Assim, a IA deixa de entregar apenas um verbete e passa a produzir explicações direcionadas, com mais profundidade e valor prático.

Prompt robusto que substitui as frases genéricas

Aqui está um modelo que pode ser adaptado a qualquer tema:

“Atue como [papel desejado] e explique [tema] de forma [nível de profundidade], considerando que meu objetivo é [contexto/resultado esperado]. Traga exemplos e aponte próximos passos práticos.”

