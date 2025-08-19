Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Nunca use este tipo de frase no ChatGPT — e aqui está o motivo

Veja por que algumas frases bloqueiam o potencial da IA em entregar boas respostas

Falar não no trabalho (Issarawat Tattong/Getty Images)

Falar não no trabalho (Issarawat Tattong/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 17h29.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

Um dos erros mais comuns ao usar o ChatGPT é começar prompts com expressões vagas como “me explique sobre...” ou “me diga algo sobre...”. Embora pareçam inofensivas, essas frases funcionam como atalhos para respostas superficiais.

A IA entende o comando, mas interpreta de forma ampla demais, gerando explicações repetitivas, sem profundidade e pouco aplicáveis.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Isso porque, quando o prompt não delimita papel, contexto e objetivo, o modelo responde de maneira genérica, priorizando definições básicas em vez de insights estratégicos.

O que usar no lugar

Em vez de pedir “me explique sobre inteligência artificial”, uma formulação mais eficaz é:

“Explique inteligência artificial como se eu fosse [cargo ou perfil], focando em [objetivo específico].”

Esse tipo de construção funciona porque dá à IA três elementos que ela usa para calibrar a resposta:

  • Papel (ex.: estudante, gerente, investidor);

  • Contexto (ex.: entrevista de emprego, planejamento estratégico, aula de MBA);

  • Objetivo (ex.: aprender fundamentos, aplicar no negócio, prever riscos).

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Assim, a IA deixa de entregar apenas um verbete e passa a produzir explicações direcionadas, com mais profundidade e valor prático.

Prompt robusto que substitui as frases genéricas

Aqui está um modelo que pode ser adaptado a qualquer tema:

“Atue como [papel desejado] e explique [tema] de forma [nível de profundidade], considerando que meu objetivo é [contexto/resultado esperado]. Traga exemplos e aponte próximos passos práticos.”

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

‘Ouro invisível’: veja os profissionais que passam despercebidos mas faturam R$ 50 mil por mês

Gamificação: a nova estratégias de marcas que está ajudando a fidelizar os clientes

Quer vender bem? Entenda que o produto importa menos do que a expectativa em torno dele

Previdência privada ainda é rara, mas já está entre os benefícios mais desejados, diz estudo

Mais na Exame

Future of Money

Minerador desafia estatísticas e ganha R$ 2 milhões após minerar bitcoin sozinho

Mundo

EUA aceita pedido de consultas do Brasil para negociar tarifaço de Trump na OMC

Brasil

União e PP lançam federação com discurso de Tarcísio: ‘Brasil conta com vocês'

ESG

Em carta, povos indígenas pedem que OTCA interrompa a exploração de petróleo na Amazônia