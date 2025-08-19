Quem é André Barsi, jovem que começou a empreender aos 16: ‘Minha inspiração vem do meu pai’

Com apenas 18 anos, André Barsi acumula uma experiência incomum para alguém da sua idade. Filho de um empresário do setor de tecnologia, ele cresceu dentro da Verity, empresa de soluções tecnológicas fundada pelo pai, Alexandro Barsi.

Desde os 14, acompanhava reuniões e observava de perto o ritmo de uma organização em expansão. Aos 16, passou a atuar oficialmente, rodando por todas as áreas: marketing, vendas, financeiro e recursos humanos.

“Meu pai me levava para tudo. Reunião com cliente, apresentação comercial, visita ao banco. No começo, eu só observava. Depois, comecei a dar opinião e, aos poucos, ganhei mais palco”, conta André.

O estágio na área comercial consolidou a afinidade com vendas. “Eu sou fascinado em vendas. Navego bem em marketing, mas o que eu gosto mesmo é negociar, criar conexões”, explica.

Elo entre gerações

Dentro da Verity, André se tornou um elo de comunicação entre diferentes gerações. “Meu pai tem 52 anos e, às vezes, a linguagem dele é diferente da dos funcionários mais jovens. Eu o ajudo a traduzir essa comunicação, a criar proximidade”, afirma.

Essa vivência prática o levou a conquistar uma certificação em vendas e a aplicar novas ferramentas na empresa. “Trouxe para a empresa soluções de inteligência artificial que nos ajudam a monitorar o mercado e captar leads”, destaca.

Vivência no Canadá

Um dos pontos de virada na trajetória de André foi o intercâmbio no Canadá, onde estudou por um ano. A experiência trouxe desafios culturais e pessoais.

“Mudei de família três vezes durante o intercâmbio, enfrentei complicações e precisei resolver tudo em uma língua que não era a minha. Aprendi que, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. No final do dia, tudo depende de você”, relembra.

Foi lá também que nasceu o embrião do projeto Applause, um aplicativo para ajudar idosos em tarefas do dia a dia. A ideia gerou reconhecimento em programas de inovação, incluindo o Design Award 2024. “Applause é uma atitude de aplaudir. Ajudar idosos é algo que merece reconhecimento. Essa foi a essência do projeto”, afirma.

Arquivo pessoal/André Barsi

NextGen: preparação e oportunidade

Em julho de 2025, André participou do NextGen, programa pré-faculdade da Escola de Negócios Saint Paul voltado para jovens de 15 a 18 anos.

A vivência foi marcante. “Preciso ir atrás das oportunidades, agarrá-las e estar pronto quando elas surgirem. E eu estava pronto. Foi um caso real de preparo somado a oportunidade.”

Durante o curso, André protagonizou um episódio que sintetiza sua determinação: conseguiu vender uma solução da empresa da família para um dos professores. “Muitos colegas queriam jogar truco no intervalo. Eu disse: não quero jogar truco, estou na EXAME. Preferi conversar com quem estava passando, criar conexões, aproveitar a oportunidade. E deu certo”, relembra.

‘Minha inspiração vem do meu pai’, diz ele

Mais do que resultados imediatos, André valoriza os aprendizados vindos das derrotas. “Quantas vezes eu perdi? O problema não é você perder, é você parar. Não importa o tamanho do tombo, o importante é levantar e seguir em frente”, diz.

Essa filosofia reflete a inspiração que vem de casa. “Minha inspiração vem do meu pai. O líder que ele é na empresa reflete o homem que ele é em casa. Fé e propósito guiam minhas decisões”, completa.

"Trabalhar desde cedo com meu pai me deu disciplina, humildade e experiência real" André Barsi

Arquivo pessoal/André Barsi

O que o futuro reserva

Às vésperas de completar 19 anos, André está no ensino médio, mas já projeta o futuro. “Quero algo que me desafie, que faça sentido para mim”, explica.

Aos jovens que sonham em empreender, ele deixa uma mensagem clara: “Eu não sou diferente, só sei o que eu quero fazer. Corra atrás, não deixe a oportunidade passar. Esteja pronto quando ela chegar. Sucesso é sobre agregar valor e fazer a diferença.”

