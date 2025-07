Nestlé abre inscrições para Programa de Trainee 2026. Veja como participar

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee 2026 da Nestlé. Com o mote “Crescendo juntos, em todas as fases” a empresa convida novos profissionais para darem um impulso em suas carreiras por meio da cadeira de trainee.

A empresa disponibilizará oportunidades em diferentes áreas, como Marketing, Business Transformation, Recursos Humanos, Tecnologia, Finanças, Engenharia, Qualidade, Compras e Vendas, que serão divididas entre as unidades de São Paulo (onde fica a sede), Ribeirão Preto, Montes Claros, Araras e Ituiutaba, afirma Izabel Azevedo, diretora de talento e cultura da Nestlé.

"O programa de Trainee da Nestlé existe há mais de 15 anos e a taxa de efetivação costuma ser de 100%. Há casos super relevantes que passaram pela experiência de trainee da companhia, como o nosso CEO, Marcelo Melchior, e a CMO Ionah Koche", diz a diretora.

Como será o processo seletivo?

A Nestlé oferecerá, durante o período de inscrições, masterclasses online ministradas por especialistas da empresa, com foco no aprimoramento de habilidades comportamentais como “Pensamento Crítico”, “Mentalidade de Crescimento” e “StoryTelling com Dados”. As apresentações ficarão disponíveis no canal do YouTube da Eureca, parceira da Nestlé no processo seletivo.

À medida que avançarem no processo seletivo, as pessoas candidatas poderão participar de um “desafio online”, focado no comportamento e no protagonismo. Ao final das inscrições, a jornada de seleção contará com uma trilha de testes online, seguida de painéis com o time de Gestão de Pessoas, lideranças e entrevistas finais.

“Nossa preferência é por pessoas com vontade de aprender e de serem protagonistas da sua carreira. Não exigimos experiências prévias e mesmo o inglês não é pré-requisito. Queremos conhecer a história de cada pessoa candidata e perceber a vontade de fazer que cada uma tem”, diz Azevedo.

Quais são os benefícios?

Os trainees terão remuneração compatível com o mercado, além dos seguintes benefícios:

Assistência médica, odontológica e de medicamentos,

Previdência privada,

Seguro de vida,

Participação nos lucros e resultados,

Desconto em produtos,

Licenças parentais e vale refeição,

Acesso ao Programa de Bem-Estar (uma rede online de nutricionistas, psicólogos, atividades físicas entre outros).

Como destaque, a empresa também oferece às pessoas selecionadas o acesso ao Trainee Hub, uma plataforma de educação com subsídios da Nestlé para graduação, pós-graduação, MBAs, cursos livres e cursos de idiomas, todos disponíveis durante os dois anos do programa.

Outro benefício do programa é ter a oportunidade de passar por mais de uma área.

“A Nestlé é como ter várias empresas dentro de uma, justamente pela grande quantidade de marcas e unidades de negócios. Por isso, todos passam por um job rotation, possibilitando viagens, conhecer fábricas, e até missões, como chamamos períodos limitados de trabalho em determinadas áreas”, afirma Azevedo que foi estagiária e passou por diferentes áreas dentro e fora do RH da Nestlé.

Quais são os requisitos?

Como pré-requisito, é preciso ser formado a partir de dezembro de 2021 e ter disponibilidade para viagens e mudanças de cidade e/ou estado.

Turma de Trainee da Nestlé selecionados em 2024 (Nestlé/Divulgação)

Como se inscrever?

Até o dia 28 de agosto, pessoas com formação em qualquer curso de graduação reconhecido pelo MEC - bacharelado, licenciatura ou tecnólogo - e concluído entre dezembro de 2021 e dezembro de 2025 podem se candidatar pelo site da Nestlé (a partir das 18h do dia 17/07).

“As oportunidades não param nesta experiência de trainee. Para quem não é selecionado na presente edição, permanece em nosso banco de talentos e pode vir a ser contatado no futuro para ocupar determinada vaga na empresa”, diz Azevedo.