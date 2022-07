Natura &Co abre mais de 170 vagas para Programa de Jovem Aprendiz

O grupo Natura &Co, o quarto do mundo no setor de beleza e cuidados pessoais, está com inscrições abertas para o seu Programa de Jovem Aprendiz 2022.

Ao todo, serão 170 oportunidades de emprego para pessoas de entre 17 e 22 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio ou técnico.

Neste ano, o grupo promoverá um processo seletivo 100% digital para contratação de jovens aprendizes, com o apoio da Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação.

Durante o processo, os candidatos encontrarão um quiz em formato de jogo com o objetivo de conhecer o perfil de cada candidato, por meio de suas habilidades e competências.

Para este novo programa, a Natura&Co pretende contratar mais de 50% de pessoas que se autodeclarem negras e residam em comunidades do entorno das unidades da empresa, nas cidades de São Paulo, Cajamar, Benevides e Itupeva.

Os selecionados poderão atuar em áreas operacionais, podendo auxiliar o time de produção, trabalhar em centros de distribuição, fábricas ou atuar em áreas corporativas como por exemplo finanças, comercial, recursos humanos.

As inscrições estarão abertas até o dia 29/07 e os interessados devem se cadastrar no site do Programa Jovem Aprendiz Natura&Co 2022, pelo computador ou celular.

