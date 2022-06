Grupo Natura & Co abre seu segundo programa de estágio

Nesta quarta-feira, 22, o grupo Natura & Co abriu inscrições para a segunda edição do seu programa de estágio, desenvolvido após a integração com as empresas Avon e The Body Shop.

Ao todo, serão abertas cerca de 50 vagas para atuar nas marcas Natura, Avon e The Body Shop. Para o novo programa, a multinacional tem o objetivo de contratar pelo menos 50% profissionais autodeclarados negros.

No primeiro semestre deste ano, quando realizou o primeiro programa de estágio pós-fusão, 103 estudantes foram contratados, e a Natura superou a meta de contratação de pessoas negras: 67% das posições foram preenchidas por pessoas autodeclaradas pretas e pardas.

Os interessados nas novas vagas devem ser estudantes universitários com formação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024.

Para as posições presenciais, os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar nas fábricas e escritórios de segunda à sexta-feira, por um período de seis horas.

Já para as posições híbridas, os candidatos têm a opção de trabalhar presencialmente duas vezes por semana. Não há restrições à idade dos candidatos, e cursos de idiomas e experiência prévia não são pré-requisitos.

As inscrições devem ser feitas pela plataforma 99 jobs até 15 de julho de 2022 e a previsão para o início do programa de estágio é para setembro deste ano.

“Promoveremos o crescimento dos estagiários, dando a chance de mostrarem suas habilidades e aprenderem sobre os processos das marcas, seus valores, suas causas e seus compromissos com a sociedade, o meio ambiente e as pessoas”, diz Mariana Talarico, Diretora de Cultura e Desenvolvimento Organizacional de Natura &Co para a América Latina.

