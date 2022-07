Leveduca, Sólides e Lets'Code estão com vagas para 40 cursos online e gratuitos

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, qualificar-se é um caminho para quem busca por recolocação no mercado ou até mesmo uma transição de carreira ou cargo.

VEJA TAMBÉM

Embora a taxa de desemprego tenha recuado em abril para 9,4%, segundo dados divulgados recentemente pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), o Brasil ainda tem 11 milhões de pessoas sem trabalho.

Pensando nisso, EXAME selecionou uma lista de empresas que contam com iniciativas de treinamento e capacitação gratuitas.

A seguir, confira uma lista com 40 cursos online gratuitos, em diversas áreas do conhecimento, oferecidos por empresas:

Leveduca

A plataforma online, desenvolvida pelo hub de educação Nubbi, conta com uma trilha com 20 cursos gratuitos. Entre os temas abordados estão: Desenvolvimento Pessoal e Profissional; Segurança do Trabalho; Informática e Tecnologia; Gestão e Empreendedorismo; Bem-Estar e Cuidado Pessoal;

Economia e Finanças; Mecânica Industrial, entre outros, a plataforma tem uma linguagem simples e os cursos podem ser acessados diretamente de um smartphone.

Com sede em Poços de Caldas, a Nubbi, desenvolvedora da Leveduca, tem atuação em 12 países, incluindo o Brasil, e já impactou mais de 2 milhões de alunos. Além das opções gratuitas, a plataforma conta com mais de 180 cursos disponíveis nas versões pagas, com preços populares. Para saber mais acesse o site da Leveduca.

Let’s Code

A Let’s Code é uma escola de programação com foco em empregabilidade oferece formações em programas gratuitos, com conteúdos online de forma síncrona, como o Suzano Diversidade Tech, e o Sírio-Libanês Tech Estágio, que estão com 250 vagas abertas para atuar em tecnologia.

A edtech também oferece 8 cursos gratuitos assíncronos, de formação básica em programação em sua comunidade com mais de 20 mil profissionais com conteúdos de Algoritmos, Python, Web & React, Java.

Até o final do ano, a Let’s Code terá disponível 20 cursos gratuitos de formação básica em sua plataforma. Para saber mais acesse o site da Let's Code.

Sólides

A startup de recursos humanos com foco PMEs conta com a Universidade Sólides, fundada com o objetivo de ajudar os profissionais de RH a se especializarem em suas carreiras.

Por lá, a startup oferece cursos pagos e gratuitos para aprender tudo sobre Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Atualmente, são 12 cursos gratuitos oferecidos, sendo eles: PDI-Plano de desenvolvimento individual, Times de alto desempenho, Soft Skills e Hard Skills, Cultura e Comportamento, People Analytics e planejamento estratégico, implantação de RH, Engenharia de Cargos, RH Tecnológico, Gestão Comportamental na prática, Recrutamento e Seleção Comportamental e People Analytics. Além disso, eles oferecem e-books e infográficos para auxiliar nos estudos.

Para se inscrever, basta acessar o site da Universidade Solides.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.