Itaú abre programa de capacitação para pessoas trans e oferece vagas de emprego; se inscreva

O banco Itaú abriu inscrições para um bootcamp exclusivo para pessoas trans — programa que visa identificar e lapidar talentos, além de promover a diversidade dentro do banco.

Com duração de cinco semanas, o bootcamp promoverá aulas síncronas (ao vivo e com transmissão online) e assíncronas (conteúdos gravados) para a formação técnica de 14 analistas.

As pessoas aprovadas no processo seletivo serão contratadas como colaboradoras do Itaú Unibanco desde o primeiro dia de capacitação para, em seguida, integrarem a equipe de operações e atendimento do banco.

Essa é a segunda turma do projeto composta apenas de pessoas trans. Em 2021, 38 profissionais foram contratados pelo time de tecnologia do banco após participarem da iniciativa.

“Com as capacitações exclusivas para profissionais trans, conseguimos aumentar a qualificação dos nossos times e, principalmente, atuar de forma afirmativa na empregabilidade de pessoas LGBTQIA+”, comenta Luis Cunha, diretor de operações no Itaú Unibanco.

Como se inscrever

Para participar do bootcamp exclusivo para pessoas trans é preciso ser maior de 18 anos e ter disponibilidade para trabalhar em tempo integral (8 horas diárias). Não será exigido experiência profissional anterior. No próximo dia 12, o banco vai promover uma conversa ao vivo no seu canal do YouTube para contar os detalhes do programa, como será a jornada do treinamento e tirar eventuais dúvidas.

O evento contará com a participação de profissionais à frente do tema diversidade do banco, da EducaTransforma (parceira do banco na formação de novos colaboradores) e integrantes da última turma exclusiva para pessoas trans e que agora são parte da equipe de tecnologia do Itaú.

O programa terá início no dia 9 de setembro. As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial.

