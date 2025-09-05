Não cometa esse erro se você quer assumir cargo de liderança

Buscar um cargo de liderança exige mais do que resultados individuais. Segundo especialistas em carreira e gestão, um dos erros mais comuns é focar apenas em entregar bem o próprio trabalho, sem desenvolver habilidades de liderança, comunicação e visão estratégica.

Esse comportamento cria um “teto invisível” que limita a ascensão.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37

Ser apenas um ótimo executor pode dificultar seu crescimento profissional

Muitos profissionais se destacam pela eficiência técnica, mas não investem em competências interpessoais e estratégicas. Esse foco exclusivo em executar bem tarefas faz com que não sejam vistos como potenciais líderes.

Líderes precisam ter habilidades de gestão de pessoas, influência, negociação e visão de negócios. Ignorar isso é um dos maiores motivos pelos quais bons profissionais não recebem convites para cargos de chefia.

O impacto na carreira

Empresas buscam líderes capazes de motivar times, tomar decisões sob pressão e inovar. Sem construir esse perfil, mesmo funcionários com histórico impecável acabam estagnados.

Além disso, com o crescimento da automação, o mercado valoriza cada vez mais habilidades sociais e visão de futuro.

Como evitar essa armadilha

Para crescer, é necessário:

Buscar feedbacks constantes sobre perfil de liderança

Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro por apenas R$ 37

Desenvolver habilidades de comunicação e gestão de equipes

Participar de projetos estratégicos além da área de atuação

Investir em cursos e mentorias de liderança

Esses passos ajudam a construir reputação como alguém preparado para assumir responsabilidades maiores.

Quer desenvolver esse nível de foco estratégico na sua liderança?

Participe do Pré-MBA em Liderança e Gestão, uma parceria entre EXAME e Saint Paul. Em apenas 4 aulas 100% online (incluindo uma ao vivo), você aprende com os melhores como transformar sua rotina em uma ferramenta real de performance e impacto.

Formação prática em liderança estratégica

Aulas online, com certificado de participação

Duração: 3 horas, em 4 módulos objetivos

Investimento: R$ 37

Clique aqui e garanta sua vaga para liderar com mais clareza, propósito e disciplina