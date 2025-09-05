Não cometa esse erro se você quer assumir cargo de liderança

(Sorbetto/iStockphoto)
Redatora
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16h10.
Buscar um cargo de liderança exige mais do que resultados individuais. Segundo especialistas em carreira e gestão, um dos erros mais comuns é focar apenas em entregar bem o próprio trabalho, sem desenvolver habilidades de liderança, comunicação e visão estratégica.
Esse comportamento cria um “teto invisível” que limita a ascensão.
Muitos profissionais se destacam pela eficiência técnica, mas não investem em competências interpessoais e estratégicas. Esse foco exclusivo em executar bem tarefas faz com que não sejam vistos como potenciais líderes.
Líderes precisam ter habilidades de gestão de pessoas, influência, negociação e visão de negócios. Ignorar isso é um dos maiores motivos pelos quais bons profissionais não recebem convites para cargos de chefia.
Empresas buscam líderes capazes de motivar times, tomar decisões sob pressão e inovar. Sem construir esse perfil, mesmo funcionários com histórico impecável acabam estagnados.
Além disso, com o crescimento da automação, o mercado valoriza cada vez mais habilidades sociais e visão de futuro.
Para crescer, é necessário:
Esses passos ajudam a construir reputação como alguém preparado para assumir responsabilidades maiores.
