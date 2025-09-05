Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Não cometa esse erro se você quer assumir cargo de liderança

Especialistas apontam o principal comportamento que impede profissionais de conquistar cargos de liderança

(Sorbetto/iStockphoto)

(Sorbetto/iStockphoto)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16h10.

Buscar um cargo de liderança exige mais do que resultados individuais. Segundo especialistas em carreira e gestão, um dos erros mais comuns é focar apenas em entregar bem o próprio trabalho, sem desenvolver habilidades de liderança, comunicação e visão estratégica. 

Esse comportamento cria um “teto invisível” que limita a ascensão.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37

Ser apenas um ótimo executor pode dificultar seu crescimento profissional

Muitos profissionais se destacam pela eficiência técnica, mas não investem em competências interpessoais e estratégicas. Esse foco exclusivo em executar bem tarefas faz com que não sejam vistos como potenciais líderes.

Líderes precisam ter habilidades de gestão de pessoas, influência, negociação e visão de negócios. Ignorar isso é um dos maiores motivos pelos quais bons profissionais não recebem convites para cargos de chefia.

O impacto na carreira

Empresas buscam líderes capazes de motivar times, tomar decisões sob pressão e inovar. Sem construir esse perfil, mesmo funcionários com histórico impecável acabam estagnados. 

Além disso, com o crescimento da automação, o mercado valoriza cada vez mais habilidades sociais e visão de futuro.

Como evitar essa armadilha

Para crescer, é necessário:

  • Buscar feedbacks constantes sobre perfil de liderança

Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro por apenas R$ 37

  • Desenvolver habilidades de comunicação e gestão de equipes

  • Participar de projetos estratégicos além da área de atuação

  • Investir em cursos e mentorias de liderança

Esses passos ajudam a construir reputação como alguém preparado para assumir responsabilidades maiores.

Quer desenvolver esse nível de foco estratégico na sua liderança?

Participe do Pré-MBA em Liderança e Gestão, uma parceria entre EXAME e Saint Paul. Em apenas 4 aulas 100% online (incluindo uma ao vivo), você aprende com os melhores como transformar sua rotina em uma ferramenta real de performance e impacto.

  • Formação prática em liderança estratégica
  • Aulas online, com certificado de participação
  • Duração: 3 horas, em 4 módulos objetivos
  • Investimento: R$ 37

Clique aqui e garanta sua vaga para liderar com mais clareza, propósito e disciplina

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Liderança

Mais de Carreira

Quatro lições da nova estrela do basquete sobre como lidar com sentimentos no ambiente corporativo

Parceria entre Mesa e Meta aposta em solução para desafios de marcas em dois dias

O que a saída de Anna Wintour da ‘Vogue’ ensina sobre legado e liderança duradoura

Pessoas bem-sucedidas têm essas duas características, diz CEO: 'Quem não tiver, não durará muito'

Mais na Exame

Casual

The Town 2025: confira o line-up completo dos cinco dias de festival; saiba horários

Future of Money

Grandes investidores da Ethereum intensificam compras da criptomoeda após recorde

Carreira

Quatro lições da nova estrela do basquete sobre como lidar com sentimentos no ambiente corporativo

Mundo

Fórum do Brics 2025 reúne representantes de 34 países na China