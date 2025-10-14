Jovem de 19 anos capta US$ 2,6 mi do Google e OpenAI para corrigir IA

Um jovem indiano de 19 anos, nascido em Mumbai, tem atraído a atenção e o investimento do Vale do Silício. Dhravya Shah fundou a Supermemory, uma startup que desenvolve uma solução para expandir a memória de longo prazo dos modelos de inteligência artificial (IA), resolvendo a limitação de contexto em sessões prolongadas.

A Supermemory recebeu um financiamento de US$ 2,6 milhões, em uma rodada liderada por Susa Ventures, Browder Capital e SF1.vc. O aporte incluiu a participação de investidores individuais notáveis, como Jeff Dean (Google AI), Dane Knecht (CTO da Cloudflare), Logan Kilpatrick (DeepMind) e executivos da OpenAI, Meta e Google.

Shah começou sua carreira desenvolvendo bots e aplicativos. Ele vendeu um de seus bots, que formatava tweets em screenshots atraentes, para a ferramenta de redes sociais Hypefury. Com o dinheiro, o jovem desistiu de um exame de admissão ao IIT (Instituto Indiano de Tecnologia) para estudar na Arizona State University, nos Estados Unidos.

Durante seu período na universidade, Shah se desafiou a criar um projeto novo a cada semana. Em uma dessas semanas, desenvolveu o Supermemory (inicialmente chamado Any Context), uma ferramenta para interagir com os bookmarks do Twitter. Após um estágio na Cloudflare em 2024, onde trabalhou com inteligência artificial e infraestrutura, ele foi incentivado a transformar a solução em um produto de tempo integral.

Atualmente, a Supermemory é descrita como uma API universal de memória para aplicativos de inteligência artificial. A solução constrói uma base de conhecimento com base em dados não estruturados, personalizando o contexto para cada usuário.

A tecnologia permite, por exemplo, consultas em entradas antigas em aplicativos de escrita ou buscas complexas em softwares de e-mail. Como aceita entradas multimodais, a solução permite que um editor de vídeo busque ativos relevantes em uma biblioteca a partir de um comando de texto.

A startup garante processar qualquer tipo de dado, incluindo arquivos, documentos, chats, e-mails e fluxos de dados de aplicativos.

"Nossa principal força é extrair insights de qualquer tipo de dado não estruturado e fornecer mais contexto sobre os usuários aos aplicativos," afirmou Shah. Ele acrescenta que, como trabalham com dados multimodais, a solução é adequada para todo tipo de aplicativo de inteligência artificial, de clientes de e-mail a editores de vídeo.

A empresa já possui clientes como o assistente de desktop Cluely (apoiado por a16z), o editor de vídeo Montra e uma empresa de robótica para armazenar memórias visuais de robôs.

A Supermemory enfrenta competição no setor de memória para inteligência artificial, incluindo startups como Letta e Mem0. Shah argumenta que, embora os concorrentes atendam a diferentes casos de uso, o diferencial da Supermemory está em oferecer menor latência no processamento de dados.

