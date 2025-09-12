Aos 18 anos e com aplicativo de IA, CEO fatura US$ 1,4 milhão por mês ainda no colégio

Zach Yadegari não seguiu o roteiro tradicional da juventude. Aos 18 anos, enquanto colegas se adaptavam à vida universitária, ele comandava uma equipe de 30 pessoas e gerenciava um aplicativo de inteligência artificial que fatura US$ 1,4 milhão por mês.

Fundador da Cal AI, aplicativo que estima calorias de alimentos a partir de fotos, o jovem nova-iorquino transformou um incômodo pessoal em uma oportunidade de negócio escalável e altamente lucrativa. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Uma ideia nascida da frustração — e um problema real para resolver

Zach começou a programar aos 7 anos, incentivado pela mãe, após se interessar por jogos como Minecraft. Ainda no ensino médio, tentou criar diversos aplicativos, sem sucesso. O ponto de virada veio quando percebeu que os aplicativos de contagem de calorias eram pouco práticos e exigiam inserção manual dos alimentos consumidos.

A partir dessa dor, ele teve a ideia de desenvolver uma solução com IA que automatizasse esse processo.

A Cal AI permite que o usuário tire uma foto da refeição e receba, em segundos, uma estimativa calórica com 90% de precisão. O download é gratuito e a assinatura custa US$ 2,49 por mês ou US$ 29,99 por ano.

Parcerias, teste em redes sociais e crescimento acelerado

Yadegari desenvolveu o aplicativo junto com Henry Langmack, amigo de infância e colega de acampamento de programação, além de dois parceiros encontrados nas redes sociais, Blake Anderson e Jake Castillo.

Juntos, investiram US$ 2 mil em testes de marketing digital. A resposta foi tão positiva que Zach e Anderson bancaram os custos operacionais até os pagamentos das lojas de aplicativos começarem a entrar.

Nos dois primeiros meses, o aplicativo gerou receitas de US$ 28 mil e US$ 115 mil, respectivamente. Rapidamente, a equipe cresceu, e os fundadores passaram julho de 2024 entrevistando novos colaboradores em uma “casa hacker” em São Francisco.

O aplicativo já teve 8,3 milhões de downloads até julho de 2025 e gera US$ 274 mil em lucro operacional líquido por mês.

Apesar disso, os custos também são altos: são quase US$ 770 mil mensais apenas em marketing e publicidade. Outros gastos incluem folha de pagamento, software, contabilidade e suporte jurídico.

