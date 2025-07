Vale do Silício mira primeiro unicórnio de US$ 1 trilhão e muda estratégia

O Vale do Silício está com um novo objetivo bilionário: transformar uma startup privada na primeira empresa não listada avaliada em US$ 1 trilhão.

O movimento é impulsionado pelo crescimento da inteligência artificial e pela ambição do setor de venture capital em capturar mais valor antes que as empresas cheguem à bolsa, segundo reportagem do The Economist.

Hoje avaliada em US$ 4 trilhões, a Nvidia serve de inspiração. Entretanto, a fabricante de chips chegou a esse patamar sendo uma empresa listada em bolsa, permitindo liquidez diária e acesso amplo de investidores. Além disso, a Nvidia já exibe receitas e lucros robustos, sustentados pela alta venda de chips para treinar modelos de IA.

As startups privadas, no entanto, continuam distantes dessa desse patamar. Mesmo nomes como OpenAI, avaliada em US$ 300 bilhões, não possuem a mesma previsibilidade de receita nem histórico de resultados.

A diferença crucial, segundo o jornal, é que empresas abertas precisam divulgar balanços e atender a exigências regulatórias, enquanto as privadas podem crescer longe dos holofotes, sem revelar números detalhados.

Quem está mais perto do trilhão?

A OpenAI é destaque como a principal empresa a atingir o trilhão. Criadora do ChatGPT, a companhia de tecnologia vem atraindo grandes investimentos e fundos, como da Microsoft e SoftBank.

Outros nomes também aparecem no radar, mas ainda distantes do marco. A Anthropic, rival da OpenAI, além de outras empresas de infraestrutura para IA, como a CoreWeave, têm visto suas avaliações dispararem, mas não chegam nem à casa dos US$ 100 bilhões, limite que define os “hectocórnios”.

A reportagem reforça que analistas preveem que não é mais uma dúvida de “se” alguma empresa vai atingir o patamar, mas “quando” esse marco será alcançado.

Hoje, os grandes fundos de venture capital do Vale do Silício estão mudando sua estratégia: em vez de forçar startups a abrir capital rapidamente, estão criando fundos permanentes e veículos chamados "continuation funds" para manter investimentos por mais tempo em empresas privadas.

Segundo o jornal, agora a ideia é capturar a maior parte da valorização antes do IPO, apostando que startups ligadas à inteligência artificial possam alcançar valorizações gigantescas, como a Nvidia.

Essa mudança permite aos fundos evitar a pressão de devolver dinheiro logo aos investidores, mas aumenta o risco de ficarem presos a empresas supervalorizadas, sem a liquidez garantida pelos mercados públicos.