O que é 'job-hopping'? Advogada quintuplicou o salário com essa estratégia

Mudar de emprego com frequência pode parecer arriscado, mas para Janelle Romero, advogada em Nova York, foi a chave para aumentar seu salário de US$ 40 mil para US$ 225 mil dólares em seis anos.

Com uma estratégia bem definida, ela usou o job-hopping (como "pular de emprego em emprego", em português) para acumular experiência e negociar aumentos a cada troca. As informações são do Business Insider.

No início da carreira, Romero percebeu que depender apenas de reajustes internos seria um caminho lento.

Seu primeiro grande salto veio ao trocar de emprego e dobrar o salário para US$ 85 mil dólares ao ano. Poucos meses depois, retornou ao antigo empregador com uma proposta inovadora e conseguiu subir para US$ 110 mil dólares ao ano.

A cada mudança, ela buscava funções que ampliassem suas habilidades e aumentassem seu valor de mercado. Em uma startup internacional, ganhou experiência gerenciando um departamento global de RH, elevando seu salário para US$ 130 mil dólares ao ano.

O maior desafio veio ao abrir seu próprio escritório em 2022. Apesar do impacto financeiro inicial, a experiência abriu novas portas. Em 2024, Romero fundiu sua firma com um escritório maior e garantiu um salário de US$ 225 mil dólares ao ano, além de bônus.

Para ela, o segredo do job-hopping é sair no momento certo: quando se atinge o teto salarial e já se aprendeu tudo na posição atual. "Seu trabalho não precisa ser sua paixão. Sua vida deve ser sua paixão. Seu emprego é o que paga por isso."