'Surreal': executivo do Virgin Group revela 5 lições de liderança que aprendeu com Richard Branson

O ex-CEO da Virgin Fest, Jason Felts, acumulou uma série de experiências que moldaram sua visão sobre liderança.

Ele está há mais de 15 anos em posições de alta liderança no Virgin Group, conglomerado multinacional encabeçado por Richard Branson, um dos maiores CEOs do mundo. O portfólio de empresas do grupo engloba diversos setores, indo desde festas e viagens até exploração espacial.

Após anos à frente de uma das maiores empresas de entretenimento do Virgin Group e convivendo de perto com Branson, Felts aprendeu inúmeras lições sobre gestão de pessoas, propósito e desenvolvimento de equipes. As informações foram retiradas da Entrepreneur Magazine.

Lidere com autenticidade

Para Felts, o ponto de partida para uma liderança eficaz está na autenticidade.

Ele aprendeu isso de forma inusitada, quando foi convidado por Richard Branson a, literalmente, subir em uma mesa durante um jantar em Necker Island, sua ilha particular, para compartilhar suas ideias.

O momento, descrito por Felts como "surreal", o ensinou que, uma vez em destaque, é essencial se comunicar com clareza e convicção. “Uma vez que você entra em uma sala — ou, no meu caso, sobe em uma mesa — é preciso estar pronto para falar com convicção e autenticidade”, afirma.

Ouça e aprenda

A escuta ativa é uma das habilidades mais valorizadas por CEOs. Felts destaca que, independentemente do sucesso alcançado, líderes eficazes estão sempre aprendendo.

“Há o velho ditado 'finja até conseguir', mas eu não acredito nisso. Não finja. Faça perguntas e cerque-se de pessoas mais inteligentes que você”, aconselha.

Branson reforça a importância da escuta como um pilar da boa liderança, destacando que Felts sempre foi um bom ouvinte, o que o ajudou a crescer rapidamente. “O único jeito de aprender é ouvindo outras pessoas”, destaca Branson.

Esteja presente e confie na sua equipe

O momento em que Felts assistiu Branson realizar o sonho de ir ao espaço, em 2021, foi um marco em sua vida pessoal e profissional.

Ao ver o mentor alcançar esse feito, ele percebeu que também havia atingido seus próprios objetivos e que era hora de seguir em frente. Esse insight o ajudou a lidar com o que chama de striver syndrome, a sensação constante de que é necessário fazer mais para se sentir realizado.

Hoje, Felts adota uma abordagem mais equilibrada em relação ao trabalho e à vida pessoal. Ele destaca a importância de estar presente no momento e de confiar em sua equipe.

Felts defende que o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal se resume à gestão eficiente do tempo. Ele incentiva sua equipe a cuidar da saúde mental e do bem-estar, permitindo, por exemplo, que colaboradores faltem a reuniões para manter suas rotinas pessoais. "Eu não pago pelo número de horas que você trabalha. Pago por como você pensa e por como cuida de si mesmo", afirma.

Seja detalhista, mas saiba delegar

Ao longo de sua carreira, Felts liderou projetos ambiciosos, como a produção de filmes e séries e a criação de festivais de música da Virgin. Apesar de se envolver ativamente em cada detalhe, ele entende que um líder eficaz precisa saber delegar.

No Virgin Group, essa filosofia é aplicada de forma prática.

Branson, por exemplo, esteve diretamente envolvido no design inicial da Virgin Voyages, mas depois delegou a gestão para outra pessoa, permitindo que novos líderes crescessem dentro da organização.

“Tentamos promover de dentro para que conheçamos bem os pontos fortes e fracos de alguém antes que ele se torne um CEO, o que reduz as chances de que destruam o espírito da empresa”, explica.

Peça conselhos a quem sabe

A importância da mentoria é um tema recorrente na trajetória de Felts. Desde jovem, ele buscava oportunidades para aprender com profissionais experientes, uma prática que considera fundamental para o desenvolvimento de qualquer líder.

Branson complementa essa visão, encorajando jovens empreendedores a procurarem conselhos de líderes experientes, especialmente aqueles que já se aposentaram e estão dispostos a compartilhar seus conhecimentos.

A aprendizagem contínua também é um caminho essencial para o sucesso de qualquer profissional.

A aprendizagem contínua também é um caminho essencial para o sucesso de qualquer profissional.