A fundadora que recusou o manual das startups e criou sozinha uma marca bilionária

No mundo das startups, a trajetória comum envolve rodadas sucessivas de investimento e a queima de caixa para escalar. Sara Blakely, no entanto, seguiu o caminho oposto. Com suas economias pessoais e uma ideia para solucionar um problema pessoal, construiu a Spanx e redefiniu o conceito de empreendedorismo "self-made”.

Blakely sentia a necessidade de uma roupa íntima que não fosse perceptível em roupas claras. A solução surgiu como um improviso: recortar os pés de uma meia-calça para usar por debaixo das roupas.

O que começou como um ajuste doméstico, ganhou visão estratégica, pois Blakely sabia que esse era um problema enfrentado por muitas mulheres. Sendo assim, ela aplicou U$5 mil de suas economias e deu vida a patente que a tornaria, em 2012, a bilionária mais jovem do mundo a construir a própria fortuna, de acordo com a Forbes.

A disciplina por trás de uma marca bilionária

No início da Spanx, a fundadora optou por fazer tudo sozinha, trabalhava como vendedora durante o dia e passava as noites pesquisando tecidos, patentes e registros de marcas.

Durante esse processo, ela mesma escreveu seu pedido de patente, encontrou uma fábrica de meias disposta a produzir o design e criou o nome "Spanx" e o logotipo da marca.

Sua estratégia de marketing também foi simples, mas eficaz. Blakely viajou pelos Estados Unidos para mostrar o produto pessoalmente em lojas de luxo. Sua grande virada foi ao final do ano 2000, quando Oprah Winfrey mostrou a Spanx durante seu programa de TV.

O salto da Spanx para uma nova etapa

O sucesso atraiu olhares de outros grandes nomes do mercado. Entre 2004 e 2005, Blakely participou do reality show Rebel Billionaire, de Richard Branson. Embora tenha ficado em segundo lugar, ela recebeu US$ 750.000, que usou para fundar a Sara Blakely Foundation, focada em apoiar mulheres empreendedoras

Depois de décadas sendo a única dona da empresa, Blakely decidiu mudar o jogo. Em 2021, a Blackstone comprou a maior parte da Spanx. O negócio foi avaliado em cerca de US$1,2 bilhão, e Sara passou a atuar como presidente executiva do conselho.

Essa venda marca a entrada da Spanx no mundo do capital privado, um tipo de investimentos em que grandes fundos compram empresas que já estão maduras e consolidadas. O objetivo costuma ser melhorar a operação da empresa, cortar custos ou reorganizar o negócio para que ele valha ainda mais no futuro.

Visão que vira impacto

A história de Sara Blakely mostra que grandes negócios nem sempre nascem de fórmulas prontas. Muitas vezes, começam com uma leitura precisa de um problema, seguida por decisões tomadas com coragem, disciplina e visão de longo prazo.

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