Forme o líder que você gostaria de ter: O despertar da autoliderança no RH Summit

No cenário corporativo atual, onde tecnologias e estratégias são rapidamente comoditizadas, a verdadeira vantagem competitiva de uma empresa não está no que ela faz, mas em quem a conduz.

A plenária das 09:50 no RH Summit 2026 traz uma das vozes mais experientes do mercado brasileiro, Paulo Camargo, para desconstruir o modelo de liderança tradicional e apresentar o conceito de autoliderança como motor de performance.

A tese é direta: "Forme o líder que você gostaria de ter como chefe". Para Camargo, a liderança de alto impacto não é um cargo, mas uma disciplina baseada em uma tríade de excelência.

Os pilares da liderança protagonista

A metodologia proposta conecta a visão estratégica à execução impecável, dividindo-se em três eixos fundamentais:

Gestão e Execução: O foco reside na disciplina tática. Camargo defende que a estratégia só ganha valor quando traduzida em indicadores claros e resultados tangíveis no cotidiano das operações.

Liderança e Cultura: A construção de times de alta performance ocorre através da coerência entre discurso e prática. Aqui, a comunicação e o exemplo são as ferramentas que moldam o comportamento coletivo.

Autoliderança: O pilar mais negligenciado nas organizações. Trata-se da maturidade emocional e do propósito individual. É a premissa de que a responsabilidade pessoal sobre si mesmo deve preceder a gestão de terceiros.

O RH como arquiteto de sucessão

A inclusão deste tema na plenária principal reforça a metamorfose do profissional de Recursos Humanos. O objetivo é transitar do RH executor para o RH Arquiteto, aquele que desenha a capacidade de evolução do negócio através da curadoria de talentos e da formação de sucessores que elevam o padrão de governança da companhia.

O encontro promete ser um divisor de águas, oferecendo ferramentas aplicáveis e insights extraídos de grandes cases de sucesso no varejo e serviços, equilibrando a ousadia para inovar com o pragmatismo necessário para garantir a sustentabilidade financeira.

Programe sua imersão no RH Summit 2026

O evento se consolida como o principal ecossistema de discussão sobre capital humano e performance no Brasil.