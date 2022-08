ITuring oferece curso básico de programação gratuito e online; veja como se inscrever

Não é de hoje que sobram vagas, mas faltam profissionais qualificados para trabalhar com tecnologia.

E se você está querendo ingressar na área, mas não sabe por onde começar, o ITuring, instituto de educação em tecnologia, está com vagas abertas para um curso gratuito e online para quem quer dar os primeiros passos na carreira de programador.

VEJA TAMBÉM:

Para quem é o curso de programação do ITuring?

O curso terá foco em pessoas que querem aprender a programar, com vários conceitos que permeiam a profissão, começando do zero.

Sem limite de vagas, a capacitação será online e ao vivo com duração de cinco dias e aulas das 19h às 20h30. A aulas começarão na próxima semana, no dia 22 de agosto e, ao final, haverá certificado.

Quais os pré-requisitos para se inscrever no curso de programação do ITuring?

Não há pré-requisitos ou exigência de conhecimentos básicos para se inscrever.

Confira abaixo o calendário do curso:

Aula 1: Primeiros passos e preparando a caixa de ferramentas;

Aulas 2 e 3: Aprendendo a programar e adquirindo o hábito com GitHub;

e adquirindo o hábito com Aula 4: Conhecendo o mundo da web com HTML + CSS + JavaScript;

Aula 5: Próximos passos como pessoa programadora.

Para se inscrever, basta acessar o site do ITuring.