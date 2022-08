Ingredion está com 33 vagas para Programa de Estágio 2023

A Ingredion, que atua no ramo de processamento e refino de alimentos, aditivos e açúcares a base de milho, está com vagas abertas para o seu Programa de Estágio 2023.

Realizado em parceria com a Across, consultoria de Recursos Humanos, o programa conta 33 vagas em áreas e cidades diversas para candidatos com formação superior, que têm graduação prevista para dezembro de 2023 ou 2024.

“Com o nosso Programa de Estágio, buscamos talentos que estejam alinhados aos nossos propósitos, com ideias ousadas e paixão por inovar. Já estamos na sexta edição contribuindo com o desenvolvimento de diversos perfis, o que prova que estamos no caminho certo" diz Fernanda Gabardo, Diretora de Recursos Humanos, Brasil e América do Sul.

As vagas do Programa de Estágio da Ingredion são para quais regiões?

As oportunidades são para atuação nas unidades da Ingredion em:

São Paulo (SP),

Mogi Guaçu (SP),

Cabo de Santo Agostinho (PE),

Alcântara/São Gonçalo (RJ) e

Balsa Nova (PR)

Já as áreas são de atuação são:

Auditoria Interna,

Business, Comercial,

Comércio Exterior,

Compras,

Comunicação Interna,

Atendimento ao Cliente,

Engenharia,

Finanças,

Laboratório Inovação,

Logística,

Manutenção,

Marketing,

Melhoria contínua,

Nutrição Animal,

Produção,

Recursos Humanos

Serviço técnico.

Como funciona o processo seletivo do Programa de Estágio da Ingredion?

O processo seletivo será 100% virtual, dividido em quatro etapas: triagem, prova de conhecimentos gerais, entrevista individual com a equipe de recrutamento e painel com o gestor da área. Para a contração, não é necessário o candidato ter experiência na área.

Os cursos contemplados são:

Administração,

Ciência dos Alimentos,

Ciências da Computação,

Ciências de Dados,

Comércio Exterior,

Contabilidade,

Economia,

Estatística,

Farmácia,

Finanças,

Jornalismo,

Marketing,

Psicologia,

Relações Internacionais,

Relações Públicas,

Sistema da Informação,

Zootecnia,

Engenharias.

Quais os benefícios de um estagiário da Ingredion?

A Ingredion oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-transporte ou ônibus fretado para as fábricas, vale-refeição ou restaurante no local, plano médico e odontológico, além de auxílio-medicamentos, seguro de vida, Gympass, dia de folga no mês do aniversário, short friday e possibilidade de trabalhar remotamente até três vezes por semana.

As inscrições para o Programa de Estágio 2023 da Ingredion estão abertas até 05 de setembro, pelo site da Ingredion.

