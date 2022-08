Stone abre inscrições para processo seletivo sem limite de vagas; entenda

A fintech brasileira Stone está com as inscrições abertas para sua edição do programa Recruta Stone, processo seletivo realizado desde 2014 pela empresa com foco em montar um banco de talentos para preencher diversas vagas em aberto dentro do grupo.

As inscrições para o processo seletivo vão até dia 13 de setembro e serão ofertadas vagas sem qualquer tipo de pré-requisito, para candidatos de diversos perfis, em todas as empresas do grupo Stone Co, como a Pagar.me.

Como explicou Lívia Kuga, sócia e líder na Stone, o processo seletivo não tem um limite de vagas abertas, mas serve para identificar perfis que possam se encaixar dentro da empresa.

Para a Stone, o principal foco do Recruta é encontrar pessoas talentosas com alto fit cultural. Depois é avaliado em qual área aquela pessoa pode ter a maior sinergia com os seus talentos e ambições profissionais.

"Sabemos que há muitas pessoas talentosas que não necessariamente apresentam o perfil que buscamos no processo. Por isso, temos uma iniciativa interna: com a autorização dos candidatos, compartilhamos as informações que coletamos durante o processo para outros recrutadores da companhia, de forma que eles passem a concorrer para outras vagas pontuais, de acordo com interesse e histórico profissional prévio", conta Lívia à EXAME.

Segundo a sócia, só na última edição do processo, foram contratadas mais de 290 pessoas - principalmente nos times de Vendas, Logística e Interações à Distância. Ao longo dos últimos oito anos do Recruta Stone, a fintech já contratou mais de 4 mil funcionários. Hoje a Stone, listada na NASDAQ, possui cerca de 15 mil funcionários globalmente.

O programa de contratação possui diversas fases, que se iniciam com trilhas de formação apenas em outubro. Além dessa trilha, o candidato terá aulas de autoconhecimento e marketing pessoal, acompanhadas de entrevistas, avaliações e feedbacks periódicos que contribuam para a análise final de cada inscrito. Todas as etapas são eliminatórias.

Para que o candidato possa ter acesso a todos esses conteúdos e tenha a possibilidade de acompanhar sua jornada dentro do processo seletivo, a Stone criou uma plataforma única para esse tipo de necessidade. No site oficial do processo, os candidatos também podem interagir com um chatbot, programado exclusivamente para orientar os candidatos com as fases do processo.

Segundo a empresa, no decorrer do processo, há contratações de candidatos como estagiários e em regime de CLT para participarem de um programa de imersão, em que terão desafios práticos dentro das empresas do grupo e passarão por mentorias com a alta liderança da companhia, além de receberem treinamentos personalizados.

“Em cada etapa, abordamos a cultura da empresa e a importância do olhar voltado para o outro, buscando entender o melhor que cada pessoa tem a oferecer, focando na experiência empática e de autoconhecimento. Assim, atraímos pessoas que são inconformadas, mudam seu entorno de maneira construtiva e são protagonistas de suas jornadas", complementa a sócia da Stone.

Apesar da final do processo ser em janeiro, as contratações desses novos funcionários, chamados internamente de Recrutas, acontecem na primeira semana de novembro, com o início da imersão.

Como se inscrever no processo seletivo da Stone

Candidatos de qualquer cidade do Brasil podem participar do programa de contratação da fintech através do site oficial da Stone e não há nenhum pré-requisito para realizar as inscrições. A data limite para se candidatar é 12 de setembro.

Como o programa preenche vagas de diversos setor e cargos diferentes, é impossível informar a faixa salarial as posições. Entretanto, os benefícios oferecidos aos funcionários da Stone são os mesmo. Dentre eles, podemos citar PLR, vale transporte para as pessoas que trabalham no modelo presencial, auxílio home office para as que trabalham de forma remota, vale refeição/vale alimentação, plano de saúde e odontológico sem coparticipação, entre outros.

Os contratados através do programa Recruta ainda contam com um programa exclusivo de mentoria com líderes da companhia, participação em projetos de alto impacto, treinamentos personalizados, dentre outros benefícios.

"Ouvimos todas as pessoas, não importa de onde vieram ou que cargo ocupam. Acreditamos na potência que há em cada indivíduo e que, através dos estímulos corretos, todos podem ser agentes da sua própria transformação e crescimento", finaliza a sócia da Stone.

