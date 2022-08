Fintech da Americanas oferece curso gratuito de tecnologia para mulheres; conheça

A Ame, fintech da varejista Americanas, está com as inscrições abertas para um curso de capacitação online e gratuita voltado para mulheres desenvolvedoras de software, com foco na arquitetura de microsserviços.

Intitulada de “Construindo aplicações em Microsserviços”, a iniciativa reforça o compromisso da Ame com a equidade de gênero na tecnologia por meio da formação de novos e qualificados talentos femininos nesta área e contribui para o atingimento da meta da Americanas S.A. de formar, até 2023, cinco mil mulheres em funções ligadas à tecnologia.

A capacitação é voltada para profissionais que buscam aprimorar seus conhecimentos em tecnologia. As aulas online serão ministradas por especialistas de mercado durante três sábados de setembro a outubro (17, 24 e 8), das 8h às 18h, em quatro módulos que incluem temas como a introdução a Microsserviços com conceitos RESTful, sua aplicação nas linguagens Java 17 e NodeJS e a evolução do backend para o Devops. Todas as alunas da capacitação terão acompanhamento de instrutores e monitores do time de tecnologia da Ame.

Para concorrer às vagas, é necessário ter conhecimento básico de programação em Java, estar cursando o último ano da universidade em qualquer curso de graduação ou já ter concluído a formação.

O processo seletivo terá testes de agilidade de aprendizado, por meio da plataforma Mindsight, e um teste técnico sobre Java. Na etapa final do curso, as alunas vão realizar um projeto para recebimento de certificado de conclusão.

Programa Ame Fast Forward

O curso “Construindo aplicações em Microsserviços” é uma das iniciativas do Ame Fast Forward, programa da Ame para capacitação de pessoas desenvolvedoras, com cursos ministrados por especialistas de mercado e foco em estimular a empregabilidade e qualificar a mão de obra no setor.

Com temas que vão desde desenvolvimento Java a Data Science, o Ame Fast Forward tem como propósito compartilhar informação para ajudar no desenvolvimento técnico dos profissionais que desejam se especializar cada vez mais.

Como se inscrever no curso de capacitação da Ame

As mulheres que atuam no mercado de tecnologia e gostariam de participar de um curso de profissionalização gratuito podem realizar a inscrição através do site oficial da Ame até o fim desta segunda-feira, 15.