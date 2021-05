Itaú tem vagas de emprego e estágio no estado de São Paulo

Se você está à procura de um emprego, o Itaú Unibanco acaba de abrir 80 vagas na sua rede de agências no estado de São Paulo.

No momento, as oportunidades são para agente comercial, agente de negócios caixa e estágio. Segundo a pesquisa Top Companies 2021 do LinkedIn, o banco é a melhor empresa para o desenvolvimento de carreira. E o Itaú permanece no topo do ranking desde 2018.

Para o estágio, os estudantes devem estar cursando administração, ciências contáveis ou economia no período noturno. Nas vagas efetivas, é necessário ter certificação CPA10 ou CPA 20 da Anbima, ensino superior completo ou cursando, nas áreas de Exatas ou Humanas. Será um diferencial ter pós-graduação ou especialização.

E são dezenas de cidades com oportunidades: Amparo, Araras, Arujá, Bebedouro, Campinas, Carapicuíba, Cruzeiro, Franca, Franco da Rocha, Itanhaém, Itapeva, Itapira, Jaú, Jundiaí, Leme, Limeira, Matão, Mauá, Mongaguá, Monte Alto, Osasco, Osvaldo Cruz, Piedade, Piracicaba, Piraju, Presidente Epitácio, Ribeirão Preto, Santa Adélia, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Paulo, Serra Negra, Sertãozinho, Suzano e Taboão da Serra.

Para os estudantes, o salário é de R$ 2.260,50. Enquanto os agentes terão remuneração de R$ 2.974. Os interessados podem se inscrever pelo site do 99 Jobs.

