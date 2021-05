Simpatias de emprego? 5 respostas para sua busca de emprego no Google

Não está fácil para o profissional brasileiro em busca de emprego em 2021. Segundo dados do Google, as buscas por “simpatias de emprego” subiram 30% em relação a 2020, e após três anos consecutivos de queda.

Em pesquisa do IBM Institute for Business Value (IBV), um em cada 10 brasileiros entrevistados deixou o emprego voluntariamente no ano passado. E 31% também disseram que planejam mudar de emprego em 2021. E junte a isso os 14,4 milhões de pessoas de desempregados.

Com os processos de vagas e recrutamento cada vez mais digitais, não é de se espantar que as pessoas recorram ao buscador para tirar suas dúvidas sobre o mercado e pedir aquele socorro.

Nos últimos 12 meses, as 10 buscas mais frequentes dos brasileiros no Google sobre emprego foram:

Como conseguir emprego?

Como fazer uma entrevista de emprego?

Como arrumar um emprego?

Como fazer currículo?

Como pedir emprego?

Como é uma entrevista de emprego?

Como procurar emprego?

Como fazer currículo para primeiro emprego?

Como se sair bem em uma entrevista de emprego?

Como se comportar em uma entrevista de emprego?

A procura pelo termo “primeiro emprego” também aumentou 30% em 2021. Enquanto a pergunta “o que colocar no currículo quando não tem experiência” cresceu 140% nos últimos 12 meses e é uma das perguntas de maior alta sobre currículo no Google no período.

Na EXAME, não temos como ajudar com simpatias, mas separamos as respostas para algumas das perguntas mais procuradas. Confira:

Como colocar no currículo que ainda está trabalhando?

A experiência mais recente sempre vai vir em primeiro lugar na organização dessa parte do currículo. Assim, o emprego atual deve vir primeiro. Na data, você pode colocar o início e escrever “atual” ao lado.

Onde fazer currículo ? Como fazer currículo?

Bem aqui! Temos uma lista com 17 modelos de currículo em Word para baixar de graça e preencher. Eles estão organizados por tipo de cargo ou nível de experiência.

No site do Vagas.com, quem preenche suas informações profissionais pode gerar um arquivo com um formato simples de CV e que é bem reconhecido pelos recrutadores da plataforma.

“Você pode reunir suas informações no arquivo de texto, preenchê-las no site do Vagas e pedir para imprimir o modelo. Nessa hora, é só escolher a opção de salvar no Word, que pode ser editada depois. Isso facilita o processo e nem precisa fazer o layout”, explica Patrícia Beltran, especialista de RH do Vagas.com.

O que colocar no currículo quando não tem experiência ?

Muitos estudantes e profissionais em início de carreira pensam que a falta de experiência atrapalha a construção de um currículo adequado e muitas vezes cometem erros ao tentarem incluir informações desnecessárias e sem relação à vaga e ao trabalho.

Um currículo objetivo, mesmo que com pouca experiência, pode ser interessante e bem apresentado, desde que sejam tomados alguns cuidados, diz Rodrigo Vianna, presidente da Mappit, uma unidade da empresa global de recrutamento e seleção Talenses Group dedicada à contratação de mão de obra em início de carreira.

Entre os cuidados a serem tomados está deixar visíveis ao recrutador, logo de cara, dados como nome, cidade, informações para contato, resumo de qualificações, formação acadêmica e o que tiver de experiência profissional – sempre em ordem decrescente.

Informações que costumam contar pontos nessas horas são a proficiência em algum idioma, além de trabalhos voluntários, projetos de faculdade ou experiências internacionais de estudo.

E como consegui o primeiro emprego? No episódio do podcast Entre Trampos e Barrancos, o especialista Cláudio Anjos, presidente da Fundação Iochpe, conta um passo a passo para ajudar no processo.

Como fazer uma entrevista de emprego? Como se sair bem em uma entrevista de emprego?

“O candidato que se prepara tem chance maior de se sair bem na entrevista”, fala Luciana Calegari, especialista em RH da Vagas.com.

É essencial que o candidato não chegue na entrevista sem pesquisar sobre a empresa, a cultura e a vaga em si. Também é importante pensar em como responderia questões sobre si mesmo, suas conquistas e habilidades. A dica vale tanto para a entrevista presencial quanto para a virtual.

Como se comportar em uma entrevista de emprego?

A maioria dos profissionais de recursos humanos e recrutadores vão pedir ao candidato para ser ele mesmo. Uma tarefa mais difícil com o nervosismo do momento. Observar as redes sociais da empresa, como o LinkedIn, ajuda muito a entender como é o clima de trabalho, se é mais descontraído ou pede uma postura mais séria. Se adaptar a isso é importante, mas sem inventar uma nova personalidade.

Em entrevista para a Exame, Joe Navarro, ex-agente do FBI, deu uma série de dicas de como se comportar e de linguagem corporal na entrevista de emprego. Inclusive, é possível observar a linguagem do recrutador ou passar uma imagem mais agradável nesse encontro.

Do mesmo jeito que existem sinais de confiança e poder, também existem as expressões que demonstram nervosismo ou insegurança. Morder os lábios, arrumar demais o colarinho, limpar as mãos na calça com frequência ou limpar a garganta antes de responder são sinais de fraqueza ou dúvida.

Para o especialista, no entanto, nada é pior para fazer na entrevista de emprego do que levantar apenas um ombro ao responder. Ao dar uma resposta, fazer o gesto mostra a sua insegurança no que está dizendo.

“É tranquilo falar que não sabe e usar os dois ombros. Mas se você fala ‘acho que sim’ e mexe um ombro. Não, não. Você tem que ter cuidado”, avisa ele.

