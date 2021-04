As 25 melhores empresas para sua carreira em 2021, segundo o LinkedIn

Por mais um ano, o Itaú Unibanco ficou com o primeiro lugar na lista de empresas com as melhores oportunidades de crescimento profissional no Brasil. Desde 2018, a empresa está no topo da lista feita pelo LinkedIn.

No Top Companies 2021, a BASF ficou com o segundo lugar e o Bradesco com o terceiro. Neste ano, a lista contou com 14 novas empresas no ranking, como a Daimler AG e a CNH Industrial.

A análise considera os fatores de capacidade de avanço profissional; desenvolvimento de competências; estabilidade na empresa; oportunidades externas; afinidade com a empresa; diversidade de gênero; e formação acadêmica.

Para entrar no ranking, as empresas devem ter pelo menos 500 funcionários e a redução da força de trabalho não pode ser superior a 10% nos últimos 12 meses.

A pesquisa também identificou algumas habilidades com maior demanda entre as empresas. Cinco competências se destacaram e a rede social vai disponibilizar até o dia 31 de maio cursos de graça para adquirir as habilidades.

Confira o ranking com as 25 Top Companies de 2021, de acordo com o LinkedIn:

1. Itaú Unibanco

Área: Bancos

Número de funcionários: 88.000

2. BASF

Área: Indústria química

Número de funcionários: 4.200

3. Banco Bradesco

Área: Bancos

Número de funcionários: 89.575

4. Daimler AG

Área: Indústria automotiva

Número de funcionários: 10.000

5. SAP

Área: Software

Número de funcionários: 2.200

6. Sanofi

Área: Indústria farmacêutica

Número de funcionários: 3.500

7. Banco Santander

Área: Bancos

Número de funcionários: 45.386

8. Dell Technologies

Área: Tecnologia da informação e serviços

Número de funcionários: 3.800

9. CNH Industrial

Área: Maquinário

Número de funcionários: 8.200

10. The Kraft Heinz Company

Área: Alimentos e bebidas

Número de funcionários: 2.700

11. WEG

Área: Manufatura de eletroeletrônicos

Número de funcionários: 23.870

12. JPMorgan Chase & Co.

Área: Serviços financeiros

Número de funcionários: 255.351

13. GE

Área: Engenharia mecânica ou industrial

Número de funcionários: 8.200

14. Mondelēz International

Área: Produtos alimentícios

Número de funcionários: 8.000

15. Procter & Gamble

Área: Bens de consumo

Número de funcionários: 4.000

16. Energisa

Área: Serviços públicos

Número de funcionários: 14.672

17. JBS

Área: Produtos alimentícios

Número de funcionários: 145.000

18. Telefónica

Área: Telecomunicações

Número de funcionários: 33.000

19. McKinsey & Company

Área: Consultoria

Número de funcionários: 800

20. Citi

Área: Serviços financeiros

Número de funcionários: 1.800

21. BAT

Área: Tabaco

Número de funcionários: 5.000

22. B3

Área: Serviços financeiros

Número de funcionários: 2.399

23. Facebook

Área: Internet

Número de funcionários: 58.604

24. Pfizer

Área: Indústria farmacêutica

Número de funcionários: 1.500

25. Servier

Área: Indústria farmacêutica

Número de funcionários: 711

