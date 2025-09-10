Carreira

Isso é o que pessoas emocionalmente inteligentes dizem em vez de falar dos próprios sentimentos

A psicóloga Tessa West explica como mudar o foco da conversa no trabalho pode fortalecer relações e impulsionar sua trajetória

Carreira em inteligência artificial pede o desenvolvimento de habilidades técninas e comportamentais (Andriy Onufriyenko/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11h42.

Falar sobre como nos sentimos pode parecer o caminho mais natural para resolver conflitos. Mas no ambiente profissional, essa abordagem nem sempre é eficaz e pode até atrapalhar o desenvolvimento do profissional. 

A psicóloga social e professora da Universidade de Nova York, Tessa West, defende que antes de falar sobre sentimentos, é mais estratégico discutir fatos e motivações. 

A especialista, que há anos estuda como resolver conflitos interpessoais no trabalho, afirma que essa mudança de foco é uma chave essencial da inteligência emocional e pode fazer diferença direta na forma como os profissionais são percebidos e promovidos. As informações foram retiradas do site CNBC.

Evite começar pela emoção e discuta os fatos primeiro

É comum que desentendimentos apareçam por interpretações diferentes sobre o que, de fato, aconteceu. Muitas vezes, presume-se que um colega foi desrespeitoso ou negligente, quando, na verdade, ele pode ter agido sob outras pressões ou limitações invisíveis. 

"Temos a tendência de pular a etapa em que discutimos se o evento realmente aconteceu"Tessa West, psicóloga social e professora da Universidade de Nova York

Para profissionais que desejam construir uma reputação sólida e confiável, a dica é começar com a descrição objetiva do ocorrido. Isso evita confrontos, demonstra maturidade emocional e disposição para a escuta, qualidades valorizadas em líderes e equipes.

Pergunte os motivos antes de tirar conclusões

Outro ponto levantado por West é o hábito de supor as intenções por trás das ações de outras pessoas no ambiente de trabalho. Quando alguém nos interrompe ou exclui de uma reunião, é comum pensar “fez isso porque não me respeita” ou “porque não gosta de mim”. Mas, na maioria das vezes, essas suposições estão erradas.

Inteligência emocional como competência estratégica na carreira

Embora não pareça intuitivo, falar menos sobre sentimentos no início de uma conversa difícil pode ser a estratégia mais eficaz para melhorar a comunicação e também para fortalecer a sua imagem profissional. 

Profissionais que dominam essa habilidade têm mais chances de conquistar espaço em projetos estratégicos, assumir cargos de liderança e resolver conflitos de forma produtiva.

A inteligência emocional passou a ser um diferencial competitivo nas organizações. Saber quando falar e quando ouvir é uma das formas mais eficazes de demonstrar maturidade, respeito e comprometimento com os resultados coletivos. 

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto. 

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. 

