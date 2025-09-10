Carreira

Com certificado de participação: EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança e gestão

Iniciativa vai revelar aos participantes como ser um líder de alta performance nas empresas e aprimorar as habilidades em gestão; veja como acompanhar

(Westend61/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12h08.

Como chegar nos cargos de liderança? Especialistas dizem que é preciso habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas. Mas como desenvolvê-las? A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender:

  • Qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas?
  • O que todo líder de alta performance precisa dominar?
  • Qual o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança?
  • Como ser um gestor a nível internacional?
  • E muito mais.

ESSE TREINAMENTO VIRTUAL MOSTRA COMO SE TORNAR UM LÍDER MAIS COMPLETO – PARA GARANTIR UMA VAGA, CLIQUE AQUI

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo. 

Os interessados devem se inscrever clicando aqui

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO

Conheça o professor

Quem apresenta as aulas é Bruno Andrade, professor na Saint Paul Escola de Negócios e especialista em Liderança e Gestão com mais de 25 anos de experiência na área de Pessoas. Possui MBA em Recursos Humanos pela UFF, MBA em Gestão de Negócios pela FIA e especializações internacionais em Leadership & Human Asset Management pela University of La Verne e em Neurociência Aplicada às Organizações pelo Neuroleadership Institute em Nova York.

Além disso, Bruno é coautor de dois livros sobre soft skills e tem formação em Transformação Digital pelo método Columbia. Atualmente, dedica-se a preparar líderes e organizações para se destacarem em ambientes de alta complexidade e inovação.

EU QUERO APRENDER COM BRUNO: CLIQUE AQUI PARA GARANTIR SUA VAGA POR APENAS R$ 37 E SEJA UM LÍDER DE ALTA PERFORMANCE

Conheça os bônus

Quem aproveitar a oportunidade para garantir uma vaga no pré-MBA vai encontrar um verdadeiro pacote de vantagens. Além das quatro aulas, quem acompanhar até o final, vai receber um certificado emitido pela EXAME e Saint Paul – é uma credencial que promete turbinar o currículo e o perfil no LinkedIn, atestando seu conhecimento em liderança e gestão com o respaldo das marcas mais respeitadas do país. 

Mas não para por aí. O EXAME Pass também faz parte dos bônus recebidos por quem garantir uma vaga. Com o EXAME Pass, os alunos terão acesso a livros digitais, reportagens exclusivas, trilhas de educação personalizadas e um clube de benefícios que inclui cashback em compras. 

RESGATE SEUS BÔNUS: CLIQUE AQUI E GARANTA UMA VAGA EM TREINAMENTO SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO DA EXAME E SAINT PAUL

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME

