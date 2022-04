Irlanda: escola oferece bolsas de estudo e oportunidade de trabalho

Quer estudar e trabalhar na Irlanda? A SEDA College, escola de idiomas, vai oferecer oportunidades para brasileiros que querem a experiência internacional no currículo e avançar seu nível de inglês.

A escola acaba de lançar um novo programa de intercâmbio, o SEDA Dream PRO. São R$ 800 mil divididos entre 100 bolsas de estudo – sendo dez delas integrais por sorteio.

As 90 bolsas restantes podem chegar a até 50% de desconto. O valor será definido de acordo com a pontuação dos candidatos em uma prova com 50 questões em inglês. A cada ponto, mais 1% de desconto.

Quem optar por cursos com duração de seis meses terá permissão para trabalhar na Irlanda e ganhar em euro. Pelo projeto de apoio a empregabilidade da escola, são mais de 500 vagas abertas em diferentes áreas, como tecnologia e hospitalidade.

Os inscritos ainda terão acesso por três meses ao SEDA College Online, uma plataforma com mais de 60 cursos de inglês, do básico ao avançado.

“A Irlanda é um excelente destino para todos que querem se desenvolver profissionalmente, aprender uma língua estrangeira e conhecer outra cultura. Esperamos ajudar cada vez mais brasileiros a conquistarem seus sonhos e terem uma experiência marcante”, finaliza Vanessa Melo, CEO da SEDA College Online.

Como participar do programa

Os candidatos precisam ter a idade mínima de 18 anos para participar. As inscrições têm uma taxa de R$ 97 e podem ser feitas pelo formulário disponível no site da escola. O prazo de inscrição é dia 20 de maio.

As provas serão realizadas nos dias 21 e 22 de maio e os resultados das bolsas integrais serão divulgados no dia 23.



