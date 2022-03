EXAME Negócios em Expansão: os 6 passos para inscrever sua empresa

As inscrições para a primeira edição do ranking EXAME Negócios em Expansão estão abertas — e são GRATUITAS!

O anuário deve listar os negócios de pequeno e médio porte brasileiros que mais conseguiram expandir vendas e conquistar mercados ao longo nos últimos meses.

Esse produto deverá listar empresas de faturamento entre 2 milhões de reais e 300 milhões de reais, abertas no Brasil, de acordo com a evolução da receita ao longo do ano anterior. Nesta primeira edição, em 2022, serão avaliados demonstrativos financeiros referentes ao ano de 2021. Veja, abaixo, um passo a passo para inscrever sua empresa!

O que você vai precisar: o contrato social da sua empresa, o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados do exercício de 2020 e 2021. Ah, e alguns minutinhos para preencher o formulário 😉

Primeiro passo:

Acesse a página de divulgação do ranking e clique no botão “cadastrar gratuitamente”

Segundo passo:

Digite o seu nome e e-mail corporativo para iniciar a inscrição da sua empresa.

Terceiro passo:

Abra o e-mail que você inscreveu e procure pelo e-mail com o título “Ranking Exame Negócios em Expansão 2022”.

No e-mail, haverá um código. Copie e cole o código na página aberta do seu navegador, no campo “Access Code”.

Guarde este e-mail! se você não concluir a inscrição no primeiro acesso, reacesse o formulário de inscrição através deste mesmo e-mail e usando o mesmo código para continuar a inscrição de onde você parou.

Quarto passo:

Leia o regulamento, assinale as caixas obrigatórias e anexe:

Se você for o responsável legal pela empresa : o contrato social da sua empresa ou procuração pública.

: o contrato social da sua empresa ou procuração pública. Se você NÃO for o responsável legal pela empresa : o contrato social ou preocuração pública da sua empresa e autorização preenchida e assinada por um representante legal da empresa

: o contrato social ou preocuração pública da sua empresa e autorização preenchida e assinada por um representante legal da empresa ( clique aqui para acessar o modelo).

para acessar o modelo).

Quinto passo:

Preencha as seções 01 a 03. Anexe os balanços e demonstrativos da sua empresa.

Passo bônus: preencha as seções 4a, 4b e 4c e participe do mapeamento de educação corporativa, transformação digital e ESG das empresas que mais crescem no Brasil!

(A seção 04 não é obrigatória para a inscrição no ranking)

Sexto passo:

assine o formulário e clique no botão “FINISH”

Pronto! você receberá por e-mail a confirmação da sua inscrição na edição 2022 do ranking EXAME Negócios em Expansão. A lista com vencedores será divulgada na edição de julho da revista EXAME. Até lá, fique atento à seção de PME & Negócios da EXAME.

Agradecemos a sua participação e desejamos boa sorte no ranking e bons negócios.

