Estes são os três talentos mais comuns do Brasil

Você sabe quais são seus talentos? Ter esse conhecimento pode ser um grande diferencial na sua carreira e desenvolvimento pessoal, por isso a empresa americana Gallup desenvolveu um teste para relevar aos profissionais seus pontos fortes.

Com dados de milhares de profissionais em todo mundo, a empresa também conseguiu fazer um ranking dos talentos mais comuns e mais raros em cada país. No Brasil, as avaliações de mais de 200 mil pessoas revelaram o top três de talentos:

Responsabilidade Estudioso Restauração

No episódio recente do podcast Entre Trampos e Barrancos da Exame, Yuri Trafane, CEO da Ynner, única empresa responsável pela avaliação da Gallup, explica o que cada um desses talentos significa.

Primeiro, o que realmente são esses talentos?

“Os talentos são padrões naturais de pensamento, sentimento e comportamento. Isso significa que o talento é neutro, apesar do nome positivo, o talento é simplesmente um padrão, um jeito de ser. Você pode usar de maneira positiva ou, olha que interessante, um talento pode virar um ponto fraco. Se a pessoa não dorme a noite por causa do talento responsabilidade, ele se tornar ruim. Assim, eles precisam ser bem desenvolvidos para que sejam bem utilizados”, explica o especialista.

Segundo o CEO, ninguém possui todos os talentos. Na pesquisa da Gallup, são mais de 30 habilidades mapeadas.

E cada pessoa tem seu conjunto de talentos. “O importante é saber quais são seus talentos, valorizar e saber usar no ambiente de trabalho”, afirma.

As características dos três talentos mais comuns do Brasil

Responsabilidade

Pessoa que constrói compromisso psicológico com a responsabilidade. Se ela não fizer o que prometeu, ela não dorme a noite.

“Para ela, a questão de integridade e honrar sua palavra é muito importante”, diz o CEO.

No ambiente de trabalho, essa é uma pessoa vista como confiável.

Estudioso

Em inglês, esse talento chama “learner”. Não é uma pessoa que gosta de ler ou estudar, mas que gosta de aprender coisas. Eles adoram o processo.

Quando lê um livro ou assiste a um vídeo, essa pessoa sente prazer ao sentir que está adquirindo um novo conhecimento ou se tornando uma pessoa melhor.

“Dependendo dos outros talentos, ela pode gostar de aprender conversando com as outras pessoas”, diz.

Nas empresas, esse talento ajuda a pessoa a acompanhar as mudanças do mundo e do mercado, pois o profissional está sempre aberto a aprender.

Restauração

É quem tem facilidade de identificar e resolver problemas. Tem o radar muito afiado e estão sempre de olho no ambiente em busca de problemas. Depois, a pessoa gosta de equacionar e resolver os problemas que apontou.

“Quem trabalhar no mundo empresarial sabe. Trabalhar em uma empresa é resolver problema o dia inteiro. Então se você tem essa capacidade de perceber os problemas e de resolver os problemas, você tem um diferencial competitivo”.

Como descobrir seu talento?

