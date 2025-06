Investment Banker: o que é e como funciona profissão que paga até cinco dígitos?

Investment Banking é um setor do mercado financeiro que tem crescido no mundo. Em 2025, a receita global do segmento deve alcançar US$ 394 bilhões, segundo dados da Statista, plataforma online alemã especializada em coleta e visualização de dados.

Na prática, o papel da área é conduzir operações empresariais complexas, como fusões e aquisições, abertura de capital na bolsa ou emissão de dívidas. Um ramo que exige conhecimento técnico, atenção a detalhes e resiliência.

José Roberto Securato Jr., professor da Saint Paul Escola de Negócios, vê um crescente movimento de jovens que sonham em trabalhar nesse setor. Em parte, pelos altos salários e bônus competitivos.

Embora promissor, o mercado de investment banking exige preparo para lidar com a complexidade do dia a dia e se destacar na área.

“É uma carreira que, para a maioria, precisa começar cedo. É muito difícil fazer uma migração lateral para investment banking”, alerta Securato.

Quem é o investment banker?

Segundo o professor, há dois perfis principais. O mais comum é o de jovens recém-formados ou nos últimos semestres da faculdade, atraídos pelos altos salários e pelo prestígio da área. Eles começam como estagiários ou analistas e seguem uma trajetória vertical.

O segundo grupo, mais presente na Saint Paul, é formado por profissionais sêniores que já atuam em outras frentes do mercado financeiro ou corporativo e buscam entender como funcionam as transações para tomar melhores decisões.

O professor explica que esse segundo público “faz o curso quase como consumo próprio, porque já está envolvido em alguma transação e quer entender melhor os processos”.

Como é o dia a dia do investment banking?

O trabalho varia conforme a área. Um analista júnior geralmente coleta e organiza dados, prepara apresentações e apoia cálculos de avaliação de empresas (valuation).

Os mais experientes participam da estruturação das transações, contato com clientes e negociação com investidores.

É uma profissão que combina finanças corporativas, contabilidade, matemática financeira e conhecimento regulatório. Por isso, o curso da Saint Paul começa com os fundamentos e avança para aplicações práticas, como M&As (fusões e aquisições), IPOs (ofertas iniciais de ações) e estudos de caso trazidos por executivos convidados.

Quanto ganha um Investment Banker?

Segundo o Estudo de Remuneração 2024, da PageGroup, consultoria em recrutamento, o salário de um gerente de M&A pode chegar a R$ 30.000,00.

A remuneração varia de acordo com o cargo e com a instituição do investment banker, mas uma coisa em comum que também atrai os mais jovens são as comissões. Além do salário, os profissionais podem receber diferentes valores a depender dos contratos que fecham.

Como está o mercado?

Durante a pandemia, o mercado global de investment banking movimentou, segundo Securato, quase 150 bilhões de dólares em taxas (fees).

Hoje, gira em torno de 120 bilhões, ainda 20% acima da média histórica. No Brasil, o cenário é cauteloso, mas com sinais de retomada.

“O mercado está um pouco mais frio no momento com os juros altos, mas tende a aquecer com a queda da Selic. Juros menores reduzem o custo de oportunidade e viabilizam mais transações e emissões no mercado de capitais”, afirma Securato.

Com fundamentos sólidos e foco claro, a área segue como uma das mais competitivas e desejadas do setor financeiro.

Desenvolva habilidades de investment banking e seja um profissional estratégico

Dominar fundamentos básicos e habilidades práticas é essencial para qualquer profissional que queira se destacar no mercado financeiro.

Pensando nisso, a EXAME e a Saint Paul Escola de Negócios desenvolveram o curso de educação executiva Investment Banking.

O curso é ministrado por professores reconhecidos e experientes no mercado e oferece oportunidades para networking e troca de experiências.

São abordados teorias, conceitos e cases fundamentais sobre fusões & aquisições, mercado de capitais, private equity, research, corporate development, planejamento estratégico e finanças corporativas.