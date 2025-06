Valuation de US$ 10 bilhões e a venda histórica do Los Angeles Lakers: como valor foi calculado?

Em junho de 2025, o mundo dos esportes foi surpreendido com a notícia de que a família Buss, após mais de quatro décadas no comando do Los Angeles Lakers, decidiu vender sua participação majoritária no time de basquete norte-americano.

A transação, avaliada em US$ 10 bilhões, é a maior venda de uma franquia esportiva na história dos Estados Unidos. O comprador é Mark Walter, CEO da TWG Global.

Apesar da venda, Jeanie Buss continuará como governadora da equipe, mantendo uma participação minoritária de aproximadamente 15%. Mas, como esse valor bilionário foi calculado?

Quanto vale uma empresa?

Segundo Giacomo Diniz, especialista em valuation e professor da Saint Paul Escola de Negócios, o processo de estimar o valor justo de uma empresa é chamado de valuation.

É um processo fundamental em momentos como fusões, aquisições, vendas, disputas entre sócios ou até captação de investidores. Mas vai muito além das vendas: inclui potencial de crescimento, ativos, passivos, riscos, oportunidades e expectativas do mercado.

Como o valuation é calculado?

Para calcular o valuation de uma empresa, Diniz explica que os analistas costumam usar mais de uma técnica. Isso porque nenhuma metodologia é perfeita. Cada uma tem vantagens e limitações que dependem do setor, do porte da empresa e do momento econômico.

Por isso, é adotada uma técnica chamada de triangulação – o uso combinado de três métodos. Dinis resume como cada um funciona:

1. Fluxo de Caixa Descontado (DCF)

Baseia-se em projeções futuras de caixa. “É conceitualmente a mais robusta, mas depende de muitas estimativas – como crescimento, margens, investimentos e taxa de desconto”, explica o professor.

É o método mais usado em empresas com histórico e projeção de crescimento. Calcula quanto a empresa vale hoje com base no dinheiro que ela deve gerar no futuro.

2. Múltiplos de mercado

Compara a empresa com outras similares do mesmo setor já avaliadas ou listadas na bolsa. Se uma empresa do mesmo setor vale 10 vezes seu lucro, essa referência pode ser usada como parâmetro.

Diniz pondera que “é útil para ter uma “referência de preço” no setor, mas não captura particularidades da empresa avaliada.

3. Valor patrimonial ajustado

É a reavaliação do balanço da empresa com base nos preços de mercado. Essa técnica leva em consideração o valor de ativos (como imóveis, estoques, máquinas) e passivos (como dívidas, obrigações, impostos e taxas).

“É útil em empresas com ativos relevantes ou quando há dificuldade de projetar fluxo de caixa, mas não reflete potencial de crescimento”.

Por que usar mais de uma técnica?

"Triangular o valuation traz equilíbrio e bom senso ao processo", diz Dinis. Quando os resultados das diferentes técnicas convergem, isso dá mais segurança ao avaliador.

Se os valores ficam muito distantes, é um sinal de alerta. Pode haver problemas nas projeções, nos múltiplos escolhidos ou na avaliação dos ativos. Por isso, manuais de boas práticas recomendam o uso combinado dos métodos sempre que possível.

Mais do que um número final, o valuation é uma ferramenta de decisão.

