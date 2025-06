Selic a 15%: especialista revela os impactos da taxa de juros em alta para o bolso do consumidor

Na última quarta-feira, 18, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou a taxa Selic para 15% ao ano, sinalizando uma estratégia mais agressiva para conter a inflação. Mas, na prática, o que essa decisão significa para o bolso do consumidor?

Segundo Sérgio Santos Pereira, economista e professor da Saint Paul Escola de Negócios, a Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, usada pelo Banco Central para regular os preços. “Ela influencia outras taxas de juro do país, como as de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras”, explica.

“A taxa é definida de acordo com as expectativas dos agentes de mercado”, afirma o professor. Além disso, a decisão é tomada com base na leitura do cenário econômico. Quando a inflação ameaça sair do controle, o Copom aumenta a Selic para frear o consumo e tentar manter os preços sob controle.

Essa dinâmica acontece a cada 45 dias, quando o Copom se reúne para decidir o novo valor da Selic.

“O aumento da Selic tem impacto direto na atividade econômica, encarecendo o crédito”, explica Pereira. “Dessa forma se espera que os preços tendam a cair, diminuindo a inflação para níveis mais aceitáveis”.

Financiamentos mais caros

Com a taxa em 15%, os efeitos no bolso do consumidor são imediatos. “A Selic afeta o dia a dia das pessoas principalmente através do crédito, dos investimentos e da inflação”, explica Pereira.

Isso significa que empréstimos e financiamentos ficam mais caros, enquanto investimentos de renda fixa passam a render mais.

Essa mudança pode pesar especialmente para quem está financiando ou pensa em financiar um imóvel ou um veículo. Para o professor, qualquer alteração da taxa de juros impacta diretamente as parcelas e os encargos dos financiamentos.

Para minimizar esses impactos, Pereira sugere aumentar o tempo necessário para quitar o empréstimo ou o financiamento ou atrelar a operação a uma taxa fixa.

Cartão de crédito e cheque especial

Os efeitos da Selic também atingem o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial. “A taxa Selic tem um impacto significativo sobre as taxas de juro que incidem nessas modalidades de crédito, pois são as mais caras disponíveis atualmente”, pondera.

Com o aumento da taxa, os bancos repassam o custo para o consumidor. Segundo o professor, isso é feito para “compensar o custo do dinheiro e o risco de inadimplência”.

O resultado é que compras parceladas e atrasos no pagamento das faturas se tornam ainda mais perigosos com os juros altos, o que pode levar ao endividamento.

Domine derivativos e seja um profissional estratégico no mercado financeiro

A alta da Selic não afeta apenas quem consome ou investe no varejo. Empresas, fundos e investidores se movimentam com base nas expectativas de juros e recorrem a instrumentos sofisticados — como contratos futuros, swaps e opções — para se proteger ou lucrar com essas oscilações.

