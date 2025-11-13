Carreira

Prompt de coerência? Conheça a técnica número 1 usada por executivos para decisões estratégicas

Ferramentas de IA estão sendo projetadas para atuar como um freio racional em decisões corporativas que se afastam da estratégia original das organizações, ajudando líderes a manter coerência e foco mesmo sob pressão

IA atua como guardiã da estratégia, (Stock/Getty Images)

Denise Gabrielle
Redatora

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12h00.

Em um cenário em que muitas empresas lutam para alinhar estratégia e execução, a inteligência artificial começa a se destacar como uma aliada para garantir coerência organizacional.

A proposta é simples, mas ambiciosa: usar algoritmos para alertar executivos quando decisões e investimentos fogem da missão institucional ou comprometem o valor prometido ao mercado. As informações foram retiradas do The Wall Street Journal.

Cesare R. Mainardi, professor de estratégia na Kellogg School of Management e ex-CEO da Booz & Co., defende que a falta de coerência estratégica é um dos maiores desafios de liderança corporativa.

 “Organizações performam melhor quando o que elas pretendem alcançar está alinhado com a forma como colocam o plano em prática”, afirmou.

Na prática, esse alinhamento é raro, muitas vezes diluído por pressões internas, metas trimestrais e decisões impulsivas.

Mainardi sugere que a solução pode vir de um novo tipo de ferramenta: o “prompt de coerência".

Treinada com base na estratégia e propósito de cada organização, essa IA funcionaria como uma espécie de “consciência estratégica”, capaz de questionar se um projeto realmente se encaixa nos objetivos da empresa.

A tecnologia não substituiria a decisão humana, mas ajudaria líderes a pensar com mais clareza, fazendo perguntas essenciais antes de liberar investimentos ou aprovar novos projetos.

Entre as questões levantadas pelo sistema estariam:

  • O projeto reflete o valor que a empresa promete entregar?
  • Reforça as capacidades nas quais ela quer se destacar?
  • Está focando tempo e investimento no que realmente importa?
  • Expressa a cultura e o aprendizado acumulado da organização?

A ferramenta, segundo Mainardi, seria o equivalente a ter um consultor experiente sempre presente, mas agora, de forma automatizada e contínua.

Para os profissionais, a adoção desse tipo de tecnologia representa um novo marco no relacionamento entre liderança e dados.

