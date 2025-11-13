Prompt de coerência? Conheça a técnica número 1 usada por executivos para decisões estratégicas

Em um cenário em que muitas empresas lutam para alinhar estratégia e execução, a inteligência artificial começa a se destacar como uma aliada para garantir coerência organizacional.

A proposta é simples, mas ambiciosa: usar algoritmos para alertar executivos quando decisões e investimentos fogem da missão institucional ou comprometem o valor prometido ao mercado. As informações foram retiradas do The Wall Street Journal.

Cesare R. Mainardi, professor de estratégia na Kellogg School of Management e ex-CEO da Booz & Co., defende que a falta de coerência estratégica é um dos maiores desafios de liderança corporativa.

“Organizações performam melhor quando o que elas pretendem alcançar está alinhado com a forma como colocam o plano em prática”, afirmou.

Na prática, esse alinhamento é raro, muitas vezes diluído por pressões internas, metas trimestrais e decisões impulsivas.

Mainardi sugere que a solução pode vir de um novo tipo de ferramenta: o “prompt de coerência".

Treinada com base na estratégia e propósito de cada organização, essa IA funcionaria como uma espécie de “consciência estratégica”, capaz de questionar se um projeto realmente se encaixa nos objetivos da empresa.

A tecnologia não substituiria a decisão humana, mas ajudaria líderes a pensar com mais clareza, fazendo perguntas essenciais antes de liberar investimentos ou aprovar novos projetos.

Entre as questões levantadas pelo sistema estariam:

O projeto reflete o valor que a empresa promete entregar?

Reforça as capacidades nas quais ela quer se destacar?

Está focando tempo e investimento no que realmente importa?

Expressa a cultura e o aprendizado acumulado da organização?

A ferramenta, segundo Mainardi, seria o equivalente a ter um consultor experiente sempre presente, mas agora, de forma automatizada e contínua.

Para os profissionais, a adoção desse tipo de tecnologia representa um novo marco no relacionamento entre liderança e dados.

