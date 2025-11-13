Prompt de coerência? Conheça a técnica número 1 usada por executivos para decisões estratégicas

IA atua como guardiã da estratégia, (Stock/Getty Images)
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12h00.
Em um cenário em que muitas empresas lutam para alinhar estratégia e execução, a inteligência artificial começa a se destacar como uma aliada para garantir coerência organizacional.
A proposta é simples, mas ambiciosa: usar algoritmos para alertar executivos quando decisões e investimentos fogem da missão institucional ou comprometem o valor prometido ao mercado. As informações foram retiradas do The Wall Street Journal.
Cesare R. Mainardi, professor de estratégia na Kellogg School of Management e ex-CEO da Booz & Co., defende que a falta de coerência estratégica é um dos maiores desafios de liderança corporativa.
“Organizações performam melhor quando o que elas pretendem alcançar está alinhado com a forma como colocam o plano em prática”, afirmou.
Na prática, esse alinhamento é raro, muitas vezes diluído por pressões internas, metas trimestrais e decisões impulsivas.
Mainardi sugere que a solução pode vir de um novo tipo de ferramenta: o “prompt de coerência".
Treinada com base na estratégia e propósito de cada organização, essa IA funcionaria como uma espécie de “consciência estratégica”, capaz de questionar se um projeto realmente se encaixa nos objetivos da empresa.
A tecnologia não substituiria a decisão humana, mas ajudaria líderes a pensar com mais clareza, fazendo perguntas essenciais antes de liberar investimentos ou aprovar novos projetos.
Entre as questões levantadas pelo sistema estariam:
A ferramenta, segundo Mainardi, seria o equivalente a ter um consultor experiente sempre presente, mas agora, de forma automatizada e contínua.
Para os profissionais, a adoção desse tipo de tecnologia representa um novo marco no relacionamento entre liderança e dados.
