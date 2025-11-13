Cidade do interior dos EUA é o novo epicentro da corrida da inteligência artificial?

No nordeste do Oregon, a chegada dos data centers da Amazon está transformando pequenas cidades em polos tecnológicos, mostrando como a inteligência artificial e a infraestrutura digital estão redefinindo economias locais e criando novas oportunidades profissionais. As informações foram retiradas do The Wall Street Journal

Umatilla era conhecida por um antigo depósito de armas químicas e um presídio estadual.

Hoje, o que domina a paisagem são os imensos prédios sem janelas que abrigam data centers da Amazon. A gigante transformou a região em um polo estratégico para processar dados e impulsionar a inteligência artificial, em um dos maiores investimentos de infraestrutura tecnológica da história dos EUA.

O impacto foi imediato. A corretora Yesenia Leon-Tejeda, filha de trabalhadores rurais, viu seu negócio crescer com a chegada de engenheiros e técnicos.

Casas dobraram de preço e novos bairros surgiram nas colinas. Em poucos anos, Umatilla deixou de ser uma cidade esquecida para se tornar símbolo da nova economia movida pela IA.

O movimento reflete uma tendência nacional. Investimentos em software e equipamentos de processamento de dados impulsionaram boa parte do PIB dos EUA em 2025.

Mas a prosperidade vem com desafios.

O custo de vida disparou e governos locais enfrentam dificuldades para acompanhar o crescimento. O orçamento da prefeitura de Umatilla saltou de US$ 7 milhões em 2011 para US$ 144 milhões no último ano fiscal.

Para ele e outros líderes, a aposta é clara: a inteligência artificial está apenas começando.

A Amazon Web Services acredita que o Oregon pode se tornar para o Oeste o que o norte da Virgínia é para o Leste, um eixo vital de processamento de dados que sustenta sistemas de IA, videoconferências e transmissões online.

A empresa também financia programas técnicos em escolas locais, preparando estudantes para profissões ligadas à automação e robótica.

A nova realidade mostra que a inteligência artificial vai muito além do digital: cria empregos, movimenta economias e redefine trajetórias profissionais.

Em Umatilla, o som das máquinas e caminhões ainda ecoa pelas colinas. Cada servidor instalado ali não apenas processa dados — ajuda a construir o futuro.

