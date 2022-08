Itaú Unibanco abre vagas de trainee com salário de R$ 8 mil

Começam hoje as inscrições para o Programa Trainee 2023 do Itaú Unibanco. Os candidatos podem escolher entre duas trilhas de desenvolvimento: Negócios Atacado e Negócios Varejo. A previsão de início das atividades é em janeiro de 2023.

A novidade para este ano será a realização de encontros presenciais dos participantes da seleção com executivos do Itaú, para conhecerem a atuação das duas trilhas de desenvolvimento do programa.

Em ambas as trilhas de desenvolvimento, Negócios Varejo e Negócios Atacado, os trainees terão a oportunidade de atuar em novos modelos de trabalho no Itaú, aplicando ferramentas e metodologias inovadoras.

Também será possível que cada trainee defina as áreas do seu job rotation junto aos gestores e a área de Pessoas do Itaú, criando uma jornada personalizada, de acordo com seus interesses de carreira.

O que é preciso para ser um trainee do Itaú?

O programa é voltado para graduados em qualquer curso de longa duração (4 anos ou mais) nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas, que concluíram o ensino superior em dezembro de 2020. Também podem se inscrever universitários com previsão de formação até julho de 2024.

Entre os pré-requisitos para ser trainee do Itaú também estão disponibilidade para trabalhar 8 horas, das 9h às 18h (segunda a sexta), residir em São Paulo e possuir inglês a partir do nível avançado para atuar na área de Negócios Atacado. O domínio da língua, entretanto, não é exigido para a divisão de Negócios Varejo.

Etapas da seleção para o Programa Trainee Itaú 2023

O processo seletivo consiste em cinco etapas: inscrição; testes online; resolução de um business case online; dinâmica em grupo; e entrevista final com os executivos. Também haverá lives e webinars com trainees e líderes do banco para explicar sobre negócios do banco de Varejo e do banco de Atacado.

A ideia é apresentar um pouco da rotina e principais desafios das diferentes áreas dos negócios, para que os candidatos conheçam mais sobre o dia a dia de um trainee. A live do Varejo será dia 11/8 e a do Atacado dia 15/8, e os convites serão enviados para o e-mail de inscrição do candidato.

Qual o salário e benefícios de um trainee do Itaú?

A remuneração de trainee que entrar pelo programa de 2023 será de R$ 8 mil reais, além de participação nos lucros e resultados.

Fora isso, o Itaú oferece como benefícios: Remuneração e benefícios: Auxílio Refeição e Alimentação, Assistência Médica e Odontológica, Vale Transporte, Auxílio creche para filhos de até 71 meses, Seguro de Vida; Farmácia; Convênio com Academias e GymPass.

Diversidade e Inclusão

Na última edição, o programa teve mais de 85 mil inscritos, sendo um dos dos programas de trainee mais procurados do país.

O Itaú busca compor turmas cada vez mais diversas: dos 55 aprovados em 2022, 58% são mulheres e 42% se autodeclaram negros. Houve ainda um aumento no número de aprovados, que passou de 40 em 2021 para 55 este ano.

De 2020 em diante, exigências de currículo têm sido simplificadas - o idioma Inglês, por exemplo, é exigido apenas para vagas que realmente necessitam desse conhecimento.

Na primeira fase, a seleção é feita às cegas e os avaliadores não têm acesso a nenhum dado pessoal do inscrito, apenas a seus conhecimentos e experiências.

Todos os executivos do banco passam por um treinamento de vieses inconscientes para que o processo seletivo tenha foco somente nas habilidades e potencialidades do candidato.

“Mais do que currículo, queremos pessoas com vivências diversas, que se arrisquem, sejam ambiciosas, valorizem o trabalho em equipe, sejam movidas por resultados e que, acima de tudo, possam contribuir para as discussões e no desenvolvimento de serviços que atendam cada vez mais às necessidades e desejos dos nossos clientes”, diz Sergio Fajerman, diretor e membro do Comitê Executivo do Itaú Unibanco responsável pela área de Pessoas. .

Como se inscrever no programa de trainee do Itaú

As inscrições ficam abertas até o dia 5 de setembro por meio de um site dedicado ao programa. Além da página de inscrição, o portal conta com conteúdo preparatório, dicas sobre o processo e depoimentos de ex-trainees do banco.

