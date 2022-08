Ser pago para dormir? Empresa no Brasil busca "especialista em dormir"; salário é de R$ 5 mil

Já imaginou ser pago para dormir? Pois é exatamente essa a principal atividade da vaga de "Especialista em Dormir" aberta pela Emma Colchões, startup conhecida pelos colchões na caixa.

Com um salário mensal de R$ 5 mil, o profissional, além de testar e usar todos os produtos enviados pela marca, terá que postar as experiências e opiniões em suas redes sociais ao menos uma vez por semana ao longo do contrato.

O que é preciso para ser um Especialista em Dormir?

Para se candidatar não é necessário ser da área da saúde ou estudioso sobre sono, mas é imprescindível:

Ser brasileiro;

Maior de 18 anos;

Criativo;

Usuário frequente de redes sociais

Dormir habitualmente ao menos 8 horas por dia.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e gravar um vídeo de apresentação explicando “Por que devo ser escolhido para ser um especialista em dormir pela Emma”.

Como gravar o vídeo: vertical (formato retrato), ter no mínimo 1 minuto e no máximo 1 minutos e 30 segundos.

As inscrições estão abertas até o dia 21 de agosto pela página da empresa no site trampos.

Quanto custa um colchão da Emma Colchões?

De acordo com informações do site da Emma Colchões, há opções a partir de R$ 1,499 (modelo Emma Duo Comfort, sem capa protetora no tamanho Solteiro) chegando até R$ 6,899 (Colchão Emma Premium Hybrid, no tamanho King Size).

