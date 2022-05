Home office: confira mais de 200 vagas com trabalho remoto

Mesmo que o mundo do pós-pandemia tenha chegado, alguns dos processos e modelos de trabalho criados e adaptados durante esse período de dificuldade vieram pra ficar.

É o caso do trabalho remoto, ou home office. Para quem está procurando um emprego e tem como foco uma posição que permita o trabalho à distância, é importante saber que o site vagas.com possui mais de 400 vagas de emprego com home office.

A EXAME listou algumas das principais empresas que buscam por trabalhadores remotos. Confira:

Teleperformance

A Teleperformance está com 100 vagas abertas para o cargo de Expert em Interação/SAC Canais Digitais. O profissional será responsável por atendimento em diversos canais (Whatsapp, e-mail, chat, telefone), auxiliar o cliente no momento da compra, resolver dúvidas e auxiliar com problemas e reclamações.

É preciso ter o ensino médio completo e equipamento para trabalho home office. A empresa considera desejáveis experiência em atendimento e fluência em inglês.

Assistência médica e odontológica, auxílios de alimentação e refeição e convênios são alguns dos benefícios oferecidos.

Os interessados devem acessar o site oficial de contratação da empresa.

Minuto Seguros

A Minuto Seguros busca candidatos para o cargo de Consultor Comercial de Seguro Automóvel.

Em modelo home office, os profissionais deverão vender os seguros, entender as necessidades do cliente para adequar a proposta e solucionar dúvidas sobre a cobertura. É preciso ter experiência com vendas de seguro automóvel.

Assistência médica e odontológica, auxílios de academia, creche e refeição, programa de remuneração variável, treinamentos e convênios são alguns dos benefícios.

Os interessados devem acessar o site oficial de contratação da empresa.

Grupo Macro

O Grupo Macro, do ramo de negócios digitais, está com 30 vagas home office para o cargo de consultor(a) de vendas.

Os profissionais vão trabalhar na comercialização de produtos oferecidos pelos clientes seguindo scripts e roteiros planejados.

É necessário ter o ensino médio completo, conhecimento de Pacote Office e experiência em vendas por telefone. A empresa oferece premiação, convênios, plano de saúde e odontológico, folga no aniversário e auxílio teletrabalho, entre outros.

Os interessados devem acessar o site oficial de contratação da empresa.

GrupoSITI

O GrupoSITI está com 10 vagas em home office para o cargo de Desenvolvedor Full Stack PHP Pleno.

O profissional será responsável por atuar no desenvolvimento de soluções, desenvolver códigos reutilizáveis, colaborar com equipes ágeis e escrever testes unitários.

É necessária a graduação em Ciências da Computação, Engenharia ou Sistemas de Informação e áreas correlatas. Os interessados devem acessar o site oficial de contratação da empresa.

