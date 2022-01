A revolução do trabalho remoto gera uma nova classe de “superviajantes”

Conseguir um novo emprego na cidade de Filadélfia parecia uma boa ideia quando Donnell Riley aceitou o cargo no Departamento de Defesa em janeiro. Claro, ele morava longe, em Poconos, a mais de 160 quilômetros do escritório, mas isso não fez diferença durante os muitos meses de pandemia em que ele conseguiu trabalhar remotamente.

Desde setembro, porém, tem gasto até 5 horas e meia por dia, dois ou três dias por semana, na estrada, indo e voltando para o trabalho, ouvindo música e os próprios pensamentos. "O que mais posso fazer?" diz o homem de 48 anos. "Não vou mentir, eu odeio isso, às vezes”.

A única coisa que ele teme mais do que o alarme das 04h30 para o horário de começar o trabalho às 07h00 é o que poderá acontecer no próximo ano, quando a flexibilidade que seus chefes ofereceram provavelmente irá terminar. “Todos nós sabemos que, por volta de janeiro ou fevereiro, eles irão insistir que precisaremos estar lá todos os dias”, diz Riley.

Riley juntou-se às fileiras de pessoas que, por escolha ou destino, se tornaram os chamados “super viajantes” durante a pandemia. Esses são os trabalhadores que — no início das quarentenas do Covid-19 — se desvincularam das cidades onde seus empregos estavam ou conseguiram novos em locais distantes, pensando que poderiam trabalhar em casa para sempre.

A definição do superviajante

Agora eles estão acordando para a realidade de que seus empregadores os querem de volta, pelo menos algumas vezes por mês. Nem todos esses viajantes de longa distância foram particularmente francos sobre seus arranjos, por medo de retaliação por parte dos supervisores. Outros, assustados com a logística, pediram demissão ou se mudaram para mais perto de seus empregos.

Os superviajantes são definidos por fazerem uma viagem de mais de 90 minutos para o trabalho, seja porque não têm condições financeiras para morar nas proximidades ou porque foram seduzidos por um estilo de vida que poderiam ter em lugares distantes. Enquanto a força de trabalho dos EUA cresceu 13% de 2010 a 2019, o número de superviajantes aumentou 45%, de acordo com Chris Salviati, economista sênior de habitação da Apartment List, serviço de locação online.

Embora seu estudo tenha usado dados coletados antes da pandêmica revolução do trabalho de casa, Salviati diz que os novos horários híbridos de deslocamento provavelmente encorajarão as pessoas a expandir o raio de pesquisa entre o trabalho e a casa. “Na verdade, pode haver muitas pessoas acabando em situações em que agora — por estarem se deslocando todos os dias — talvez estejam dispostas a suportar um trajeto mais longo”, diz ele.

Breda Murphy vai do LagoTahoe, Nevada, onde o filho participa de uma equipe de snowboard, até a Bay Area, onde visita clientes. Para evitar o tráfego na Interestadual 80, Murphy reserva voos com a Surf Air, serviço de transporte aéreo que cobra US$ 2.499 por mês para voos ilimitados.

Embora Murphy — que dirige a própria empresa de consultoria após sair de uma grande empresa de tecnologia — não precise seguir os regulamentos de nenhum mandachuva para retornar ao cargo, ela é tecnicamente uma superviajante: demora 90 minutos para chegar de sua segunda casa perto das encostas até chegar às reuniões no centro de São Francisco. “Não dá para economizar dinheiro fazendo algo assim, mas se economiza tempo”, diz ela.

A Surf Air, com destinos na Califórnia e em quatro outros estados, diz que viu o tráfego aumentar 33% a cada mês durante este ano, com sua rota mais popular entre o Lago Tahoe e San Francisco. “Tivemos muitos proprietários de uma segunda casa na pré-pandemia, por exemplo, que basicamente mudaram a ordem de onde fica a casa principal e a segunda casa”, disse Sudhin Shahani, diretor executivo da Surf Air.

Trabalho híbrido é o futuro

Ir de Orange County a Beverly Hills não requer um jatinho, embora em alguns dias o tráfego faça parecer que voar seria uma opção melhor. Alyssa Lawrence sempre teve a intenção de se mudar para Orange County para começar uma família sem gastar uma fortuna em reformas no Condado de Los Angeles e a pandemia acelerou esses planos.

Agora, a diretora de contas da Murphy O’Brien, empresa de relações públicas, faz a viagem de duas horas, duas vezes por mês. Este ano, porém, o controle remoto em tempo integral se transformou em uma viagem ao escritório a cada uma ou duas semanas. “Quando seu empregador aumenta as expectativas, isso não é o ideal", diz ela. Mas Lawrence não espera ser obrigada a voltar ao escritório em tempo integral. “Acho que eles aprenderam que o modelo híbrido é realmente o caminho do futuro”, diz ela.

Para aqueles que viajam a trabalho com frequência, a pandemia ofereceu uma desculpa conveniente para cortar completamente o cordão umbilical com a matriz. Lucas Cravero, chefe de vendas da Five Drinks, em Miami, passou grande parte do início do surto em aviões quase vazios, viajando para cidades nos EUA para vender seus coquetéis em lata. Mas em setembro de 2020, depois que os lockdowns foram flexibilizados, ele e a namorada de longa distância — que morava no Canadá – acabaram por se mudar para o resort mexicano de Tulum.

Atualmente, Cravero, 32, viaja para os EUA cerca de uma semana por mês. Antes do Covid, a gerência teria achado esse arranjo “egoísta e irresponsável”, diz ele, mas o surto permitiu que ele escolhesse um trajeto de longa distância em vez do relacionamento de longa distância. “A pandemia deu a nós dois, de certa forma, a desculpa de que precisávamos para construir uma vida muito mais feliz”, diz ele.

Casais superviajantes

Megan Bearce, terapeuta em Maple Grove, Minnesota, ganha a vida dando conselhos a superviajantes sobre como lidar com as tensões que isso impõe em um relacionamento, e acabou sendo a autora do livro “Super Commuter Couples: Staying Together When a Job Keeps You Apart.”, (Casais Superviajantes: Como Permanecer Unidos Mesmo Quando o Emprego os Separam). Ela conhecia muito bem o assunto em primeira mão: durante uma década, seu marido viajou cinco dias por semana em busca de um emprego na indústria cinematográfica.

Para o livro, Bearce falou com pessoas como comissários de bordo, trabalhadores do petróleo e aqueles presos em casas impossíveis de vender, longe de empregos disponíveis. Ela sugere encontros noturnos, comunicação aberta e foco no lado positivo, como ser capaz de fazer suas próprias coisas com a casa a sua disposição.

A pandemia encerrou abruptamente os dias de superviajante do marido, e ele provavelmente nunca mais voltará para o emprego – o que também exigiu um ajuste para ambos, que subitamente se viram em casa o dia todo. “Foi como arrancar uma agulha de um disco”, diz Bearce. “Mas também foi ótimo — uma daquelas coisas agridoces. Nossos filhos devem ter passado ao longo de suas vidas, apenas umas 18 horas na companhia dele”.

Tradução de Anna Maria Dalle Luche.

