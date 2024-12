Jeff Bezos, fundador da Amazon, diz não estar preocupado com segundo mandato de Trump

Algumas pessoas estão muito preocupadas com o futuro governo Trump. Mas Jeff Bezos não é uma delas.

Mais precisamente, o segundo homem mais rico do mundo diz que não está preocupado com o Trump 2.0, embora o republicano o tenha atacado no passado. E Bezos diz que pode ser um aliado de Trump porque quer ajudar o próximo presidente a reduzir a burocracia.

"Estou realmente muito otimista desta vez", disse ele na conferência DealBook do The New York Times na quarta-feira. "Estou muito esperançoso. Ele parece ter muita energia em torno da redução da regulamentação. E meu ponto de vista [é], se eu puder ajudá-lo a fazer isso, vou ajudá-lo. Porque temos muita regulamentação neste país."

Bezos também se esforçou para pintar Trump como alguém que evoluiu nos últimos anos.

"O que vi até agora é que ele está mais calmo do que estava na primeira vez", disse ele, segundo o Business Insider. "Mais confiante, mais estável", concluiu.

Bezos se junta a uma linha de líderes empresariais — incluindo muitos de seus colegas em tecnologia — que se esforçaram para dizer coisas boas sobre Trump em público após sua vitória eleitoral. É um contraste marcante com a recepção que Trump teve após sua primeira eleição em 2016.

Negócios de Bezos

Por outro lado, Bezos certamente ficaria mais feliz se não tivesse que passar os próximos quatro anos preocupado com os problemas que Trump poderia representar para muitos de seus negócios. Isso inclui a Amazon, que ele não administra mais no dia a dia, mas ainda responde pela esmagadora maioria de seu patrimônio líquido; a Blue Origin, sua empresa de foguetes que compete com a SpaceX do aliado de Trump, Elon Musk; e o The Washington Post.

E os críticos de Bezos dizem que sua decisão de fazer com que o Post não fizesse um editorial escolhendo um candidato na corrida presidencial deste ano foi uma tentativa de apaziguar as coisas com Trump. Na quarta, Bezos insistiu que não era o caso, reiterando o argumento que ele fez antes da eleição: não fazer um endosso torna o Post mais confiável.

Mas será que o futuro presidente continuará a tratar o Post e seu dono de uma forma hostil quando assumir o cargo no próximo ano? "Vou tentar convencê-lo a desistir dessa ideia", disse Bezos. "Não acho que ele verá da mesma forma, mas talvez eu esteja errado."