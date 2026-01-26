Leituras que colocaram líderes no topo — e continuam guiando suas decisões

Executivos de empresas como AWS, AT&T, Mastercard, Revlon, IBM, Mejuri e BlueSky compartilharam os livros que mais influenciaram seu estilo de liderança, títulos que vão desde obras consagradas de gestão até textos que abordam empatia, resiliência e equilíbrio emocional.

Essas recomendações fornecem uma perspectiva prática para quem busca desenvolver competências de liderança no contexto atual dos negócios. As informações são do Business Insider.

Clássicos de gestão que moldam a visão estratégica

Alguns executivos citaram obras que são seus pilares da literatura de negócios. Sarah Cooper, diretora na área de AI da Amazon Web Services, destaca "The Innovator’s Dilemma" (O Dilema do Inovador) para compreender princípios de inovação disruptiva, essencial em organizações que enfrentam constantes mudanças tecnológicas, e Daniel Goleman’s "Emotional Intelligence" (Inteligência emocional), que mostra por que a capacidade de reconhecer e gerir emoções é tão relevante quanto habilidade técnica para liderar times.

Outra obra frequentemente mencionada é "Extreme Ownership: How US Navy Seals Lead" (Responsabilidade Extrema: Como os SEALs da Marinha dos EUA Lideram), recomendada por uma executiva da AT&T como forma de reforçar o senso de responsabilidade e execução, competências críticas para metas de alto desempenho em ambientes competitivos.

Lições de coragem, empatia e cultura organizacional

A leitura também se estende àqueles aspectos humanos da liderança que, no mundo corporativo atual, podem impulsionar a inovação e o engajamento. Raj Seshadri, da Mastercard, indica "Dare to Lead" (Ouse liderar), de Brené Brown, pela ênfase em coragem, vulnerabilidade e confiança, elementos que ajudam a construir equipes mais resilientes.

No mesmo sentido, Michelle Peluso, CEO da Revlon, prefere biografias que trazem uma perspectiva mais centrada no ser humano, como "Team of Rivals e Long Walk to Freedom" (Time de rivais e longa caminhada para a liberdade), ressaltando que histórias de vida oferecem insights sobre como líderes enfrentam adversidade e tomam decisões sob pressão.

Soft skills, inclusão e saúde mental como pilares de liderança

Reconhecendo que habilidade técnica não é suficiente, executivos como Christina Shim, da IBM, apontam obras como "Quiet" (Quieta), de Susan Cain, que exploram como personalidades introvertidas podem contribuir significativamente em equipes diversas, um ponto crucial para uma liderança inclusiva.

Já Jay Graber, CEO da BlueSky, chama a atenção para "Burnout: The Secret to Unlocking the Stress Cycle" (Síndrome de burnout: o segredo para quebrar o ciclo do estresse), destacando que a gestão do estresse e a recuperação de energia são fundamentais para líderes que carregam múltiplas responsabilidades e desejam sustentar sua performance ao longo do tempo.

