Salário de R$ 30 mil: inscrições para Concurso da Câmara acabam hoje

As inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados encerram nesta segunda-feira, 26, às 18h. O edital determina 70 vagas imediatas para atuação nos cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo, em Brasília (DF).

Para o cadastro reserva, o concurso seleciona mais 70 candidatos que podem ser convocados.

Veja a distribuição de vagas do concurso da Câmara

Do total, 35 vagas imediatas são para o cargo de Analista Legislativo e 35 para atuação como Técnico Legislativo.

No cargo de Analista Legislativo, a remuneração é de R$ 30.853,99; para Técnico Legislativo, o salário inicial é R$ 21.008,19.

Para assumir o cargo, o candidato aprovado precisa cumprir certos requisitos.

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa;

Estar com as obrigações eleitorais e militares em dia;

Ter idade mínima de 18 anos na data da posse;

Possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo.

A seleção também conta com políticas de inclusão.

Além das 22 vagas de ampla concorrência — ou seja, para todos os candidatos — as cotas auxiliam grupos prioritários no processo.

Vagas para pessoas com deficiência (PCDs): 2

Vagas para candidatos pretos e pardos: 9

Vaga para candidato indígena: 1

Vaga para candidato quilombola: 1

O que faz um Analista Legislativo?

O concurso não exige formação específica para os candidatos ao cargo, apenas diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A carga horária da função será de 40 horas semanais.

Confira a lista de atribuições.

Planejar, orientar e executar atividades administrativas e legislativas;

Apoiar em áreas de gestão de pessoas, orçamento, finanças, tecnologia da informação, licitações, contratos e comunicação social;

Oferecer assistência à Mesa Diretora, às comissões, às lideranças e à administração em temas constitucionais, regimentais e de técnica legislativa;

Elaborar documentos legislativos e administrativos;

Organizar e atualizar dados relacionados a matérias legislativas, administrativas, financeiras e orçamentárias.

O que faz um Técnico Legislativo?

De forma geral, os servidores públicos deste cargo serão responsáveis por elaborar e analisar documentos e relatórios. Eles também devem:

Desenvolver planos e projetos para gestão de recursos humanos, de materiais, de orçamentos, de finanças e de informação;

Oferecer suporte técnico, operacional e material às atividades institucionais da Câmara dos Deputados;

Dar assistência às unidades administrativas, às comissões, à Mesa Diretora e às lideranças;

Gerenciar atividades técnicas relacionadas ao planejamento, ao controle e à execução de trabalhos legislativos e administrativos.

Até quando as inscrições do concurso ficam abertas?

A data-limite para se candidatar ao concurso da Câmara dos Deputados acaba às 18h desta segunda-feira, 26.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 130, conforme o cargo selecionado.

Como realizar a inscrição

Para realizar a inscrição no concurso, os candidatos precisam acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do processo seletivo, e realizar o login com as informações solicitadas.

Além do prazo para candidatura, também é preciso pagar a taxa estipulada até esta quarta-feira, 28.

Confira cronograma completo do concurso da Câmara dos Deputados