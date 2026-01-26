Salário de R$ 30 mil: inscrições para Concurso da Câmara acabam hoje

Período de candidatura acaba às 18h desta segunda-feira, 26 (MyKe Sena/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias/Flickr)
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16h02.
As inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados encerram nesta segunda-feira, 26, às 18h. O edital determina 70 vagas imediatas para atuação nos cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo, em Brasília (DF).
Para o cadastro reserva, o concurso seleciona mais 70 candidatos que podem ser convocados.
Do total, 35 vagas imediatas são para o cargo de Analista Legislativo e 35 para atuação como Técnico Legislativo.
No cargo de Analista Legislativo, a remuneração é de R$ 30.853,99; para Técnico Legislativo, o salário inicial é R$ 21.008,19.Para assumir o cargo, o candidato aprovado precisa cumprir certos requisitos.
A seleção também conta com políticas de inclusão.
Além das 22 vagas de ampla concorrência — ou seja, para todos os candidatos — as cotas auxiliam grupos prioritários no processo.
O concurso não exige formação específica para os candidatos ao cargo, apenas diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
A carga horária da função será de 40 horas semanais.Confira a lista de atribuições.
De forma geral, os servidores públicos deste cargo serão responsáveis por elaborar e analisar documentos e relatórios. Eles também devem:
A data-limite para se candidatar ao concurso da Câmara dos Deputados acaba às 18h desta segunda-feira, 26.
O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 130, conforme o cargo selecionado.
Para realizar a inscrição no concurso, os candidatos precisam acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do processo seletivo, e realizar o login com as informações solicitadas.
Além do prazo para candidatura, também é preciso pagar a taxa estipulada até esta quarta-feira, 28.