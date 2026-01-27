Fundadores da Conquer e da Reserva criam startup de IA para vendas. Meta é vender R$ 1 bi já em 2026

Os gargalos do processo comercial ainda são um dos principais motivos para a perda de vendas no Brasil.

Falta de follow-up, resposta lenta ao primeiro contato e baixa produtividade por vendedor formam um padrão comum.

É nesse cenário que nasce a Vekta, nova aposta de ex-sócios da Conquer e da Reserva, voltada a resolver esses problemas com inteligência artificial personalizada para WhatsApp.

Criada por Eduardo Mayer, ex-CTO e diretor comercial da Conquer, e investida logo de cara pelos seus então sócios na Conquer Josef Rubin e Hendel Favarin, a Vekta desenvolve agentes de IA treinados para atuar como “copilotos de vendas”.

A empresa une consultoria estratégica com tecnologia própria e está em operação desde outubro do ano passado. Desde então, já movimentou 140 milhões de reais em volume de vendas nos seus três primeiros meses de operação.

A história está sendo contada agora porque a Vekta se tornou, em pouco tempo, uma das startups que mais atraíram atenção no setor de automação comercial.

A empresa já tem mais de 30 clientes ativos e projeta alcançar 1 bilhão de reais em GMV (gross merchandise volume, ou volume bruto de vendas) até o fim de 2026. A estratégia é crescer com capital próprio, sem buscar fundos de investimento neste momento.

"Queremos ser a principal solução para equipes comerciais no país, com uma abordagem que combina escala e humanização", afirma Josef Rubin, investidor da Vekta e um dos fundadores da Conquer.

Segundo ele, o foco não é substituir vendedores, mas aumentar a eficiência dos times sem perder a qualidade no atendimento.

O futuro da Vekta está voltado à construção de um ecossistema completo de inteligência comercial.

Além de automação no WhatsApp, a empresa trabalha no desenvolvimento de funcionalidades como monitoria automática de atendimentos e feedback inteligente para vendedores, com sugestões para melhorar o pitch comercial e a taxa de conversão.

Como funciona a solução da Vekta

A proposta da empresa combina duas frentes: uma consultoria que redesenha o funil de vendas do cliente e agentes de inteligência artificial integrados ao WhatsApp.

Antes de instalar a tecnologia, a Vekta realiza um diagnóstico detalhado. Isso inclui revisar o pitch de vendas, ajustar roteiros, redesenhar o processo comercial e criar uma cadência de follow-up adequada. Com base nessa análise, a empresa desenvolve um agente de IA treinado com a linguagem e o contexto da empresa contratante.

Ao contrário dos chatbots tradicionais, os agentes da Vekta simulam pausas, tempo de digitação e tom de voz humano. "Se o cliente percebe que está falando com um robô, 80% das pessoas param de responder", diz Rubin.

A IA conversa com até 200 leads ao mesmo tempo. Ela faz prospecção, qualifica contatos, agenda reuniões na agenda do vendedor e sinaliza os momentos certos para o time humano atuar. Enquanto um vendedor atende cerca de 30 leads por dia, a IA da Vekta multiplica esse alcance em quase dez vezes.

Casos de uso e benefícios para o cliente

A empresa atende negócios de diferentes perfis, como varejistas, empresas B2B, escolas e startups digitais. Entre os clientes estão nomes como Rocketseat, Mercafacil, Liquidz, Fale Coreano e Faculdade ITH.

Na Faculdade ITH, por exemplo, a adoção dos agentes de IA resultou em um aumento de 25% nas vendas e reduziu o ciclo de vendas de 90 para 45 dias. Já na Liquidz, o gerente de projetos Thomas Tobles afirma que a solução trouxe retorno positivo. “O atendimento é próximo, ágil, e os agentes apoiam o follow-up de forma massiva”, afirma.

Os principais ganhos relatados são aumento de produtividade, agilidade no primeiro contato, melhoria na taxa de conversão e economia de tempo com tarefas operacionais. O vendedor humano atua apenas nas etapas decisivas de fechamento e relacionamento com o cliente.

A tecnologia também se destaca por ser parceira oficial da Meta. Isso garante estabilidade no uso do WhatsApp e evita bloqueios de número, um problema comum em soluções não homologadas. A plataforma possui CRM próprio, mas também se integra aos sistemas já usados pelas empresas.

Quem são os sócios e por que apostaram na Vekta

A empresa surgiu após a venda da Conquer para a Wiser Educação. Eduardo Mayer, que liderava o time de tecnologia da escola, criou a primeira versão da ferramenta para uso interno. Com os bons resultados, ele decidiu transformar o projeto em uma nova empresa.

Josef Rubin e Hendel Favarin, também fundadores da Conquer, se juntaram como investidores.

Na sequência, Rony Meisler e outros ex-sócios da Reserva também entraram como sócios estratégicos. A aproximação entre os dois grupos começou ainda na época da Conquer, quando Josef e Hendel davam treinamentos de liderança para a equipe da Reserva.

“A Vekta combina tecnologia com know-how comercial validado na prática. Usamos o que aprendemos em grandes operações para estruturar os processos dentro da IA”, diz Rubin.

Segundo ele, o investimento na empresa foi feito com recursos próprios dos fundadores, sem entrada de fundos externos.

Estratégia de expansão e metas para 2025

Com sede em Curitiba e equipe de tecnologia própria, a Vekta adota um modelo de expansão baseado em capital próprio, sem rodadas de investimento. A empresa aposta na validação prática com clientes para escalar sua operação.

A meta é atingir 1 bilhão de reais em GMV e consolidar a posição como referência nacional em automação comercial via WhatsApp. A estratégia passa por fortalecer a oferta híbrida de consultoria e tecnologia, com soluções personalizadas para diferentes perfis de clientes.

"Empresas com grandes volumes de leads, mas processos pouco estruturados, são nosso principal foco. A IA resolve o gargalo operacional e entrega resultados rápidos", afirma Rubin.

A longo prazo, a empresa mira um espaço de protagonismo no mercado de tecnologia para vendas no Brasil. O produto deve evoluir para incorporar mais inteligência no acompanhamento da performance dos vendedores e apoio à tomada de decisão comercial.