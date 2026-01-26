'Ninguém se importa com a sua carreira': entenda o conselho de carreira do CEO do McDonald’s

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, expectativas desalinhadas podem se tornar um freio silencioso ao crescimento profissional.

Para Chris Kempczinski, CEO global do McDonald’s, uma das maiores armadilhas para jovens profissionais é acreditar que empresas ou líderes são responsáveis por conduzir suas carreiras.

“Ninguém se importa mais com a sua carreira do que você mesmo”, afirmou.

As informações são da Fortune.

Responsabilidade individual como ponto de partida para crescer

Kempczinski defende que o erro mais comum entre profissionais mais jovens é terceirizar o próprio desenvolvimento. Esperar que promoções, reconhecimento ou crescimento venham automaticamente com o tempo pode comprometer trajetórias promissoras.

Segundo o CEO, empresas oferecem oportunidades, mas cabe ao profissional demonstrar maturidade, preparo e entrega consistente.

A lógica é simples: crescimento não é consequência de intenção, mas de execução. Em organizações complexas e de alta performance, como o McDonald’s, a progressão ocorre quando há clareza sobre impacto gerado, não apenas esforço declarado.

Disciplina, desconforto e aprendizado contínuo

Outro ponto central do discurso de Kempczinski é a importância de aceitar fases menos glamorosas da carreira. Para ele, todo trabalho envolve momentos de desconforto, tarefas operacionais e aprendizados difíceis, e fugir disso compromete o desenvolvimento de competências essenciais.

O executivo destaca que muitos jovens profissionais subestimam o valor de funções básicas, feedbacks duros e cobranças diretas. No entanto, são justamente esses momentos que constroem repertório, resiliência e visão de negócio, atributos indispensáveis para quem deseja ocupar posições de liderança no futuro.

O papel do líder não é “cuidar” da carreira, mas exigir performance

Kempczinski também faz uma distinção clara entre mentoria e tutela. Líderes, segundo ele, devem apoiar, orientar e dar contexto, mas não conduzir carreiras individuais como um projeto pessoal. A responsabilidade final sempre recai sobre o profissional.

Essa visão é comum entre CEOs que comandam grandes operações: líderes esperam autonomia, capacidade de decisão e senso de dono. Quem demonstra essas qualidades tendem a avançar mais rápido, não por privilégio, mas por consistência na entrega.

