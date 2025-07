Este prompt ajuda o ChatGPT a criar um mapa das suas qualidades e pontos cegos

É fácil listar qualidades quando alguém pergunta: “quais são seus pontos fortes?” A maioria responde com as virtudes esperadas, como responsabilidade, empatia, criatividade e resiliência.

Mas essas respostas, em geral, dizem mais sobre o que queremos parecer do que sobre quem realmente somos.

Existe uma forma de fazer diferente e de forma mais honesta. Um único prompt bem estruturado pode transformar o ChatGPT em uma espécie de espelho analítico.

Dessa forma, ele é capaz de mapear traços da sua personalidade, identificar padrões de comportamento e até apontar pontos cegos — aquelas limitações que você raramente percebe, mas que todos à sua volta notam.

Tudo isso sem testes de personalidade nem questionários longos. Apenas conversa estruturada e autoconhecimento aplicado.

O prompt que revela mais do que o óbvio

O comando funciona assim:

“Quero que você me ajude a fazer um mapa das minhas qualidades e pontos cegos.

Vou descrever minhas atitudes no trabalho, em relacionamentos, sob pressão e quando estou motivado.

Com base nisso, identifique meus pontos fortes comportamentais, minhas habilidades mais evidentes, e depois aponte possíveis pontos cegos: características que podem me atrapalhar e que talvez eu não perceba sozinho.

Evite julgamentos genéricos. Seja analítico, realista e gentil.”

Esse pedido ativa o ChatGPT como um observador estratégico. A IA não vai “adivinhar” sua personalidade, mas vai processar o que você contar com base em padrões, coerência e sinais que você talvez nunca tenha verbalizado.

Como deixar ainda mais útil

Você pode adicionar comandos complementares como:

“Agora agrupe essas características por contexto: trabalho, vida pessoal, liderança.”

“Aponte riscos se eu não trabalhar esses pontos cegos nos próximos anos.”

“Crie sugestões práticas de desenvolvimento com base no que você identificou.”

“Simule como essas características aparecem numa entrevista de emprego.”

O ChatGPT ajusta o conteúdo com base na sua intenção: desenvolvimento pessoal, preparação profissional, clareza emocional.

