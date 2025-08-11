Carreira

Este pequeno fator influencia como as pessoas enxergam sua marca

Com o imediatismo crescendo atualmente, as marcas devem se atentar a um fator-chave se não quiserem perder a venda — e o cliente

Na era da atenção fragmentada, comentários deixaram de ser coadjuvantes e se tornaram protagonistas — capazes de derrubar campanhas milionárias ou alavancar marcas em segundos (Freepik)

Luana Araujo
Redatora

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11h23.

Você já deve ter passado por isso: estar em um site ou uma rede social da marca, encontrar um produto pelo qual se interessou e decidir tirar uma dúvida pelo chat. Os minutos passam e nada. A frustração cresce e, sem paciência, você compra do concorrente.

Quando um consumidor tem essa necessidade, ele não quer só interagir, ele espera ser ouvido, e a velocidade com que essa escuta acontece influencia diretamente a percepção de cuidado e confiabilidade da marca.

Responder rápido mostra que a marca está presente, atenta e preocupada com seu público, quando a resposta vem com dias (ou nunca vem), o sentimento pode ser de frustração ou até desrespeito.

Segundo um relatório da WebCompany, 78% dos consumidores adquirem produtos e serviços de quem der a resposta primeiro. Isso significa que responder não é mais um diferencial.

O algoritmo também presta atenção no seu tempo

Além da construção de confiança, o tempo de resposta também impacta diretamente a performance dos seus conteúdos. O algoritmo das redes sociais, especialmente o do Instagram, valoriza postagens que geram interações rápidas e contínuas. 

Pesquisas da HubSpot mostram que leads contatados nos primeiros cinco minutos têm 21 vezes mais chances de conversão do que após 30 minutos. 

Já a Velocify aponta que falar com o lead no primeiro minuto pode aumentar em até 400% a probabilidade de fechar negócio.

Responder rápido e de forma criativa ajuda a manter a conversa fluindo, aumenta a densidade de comentários e sinaliza relevância para a plataforma. 

E tem mais: social media que responde com consistência ajuda a criar um território de marca acolhedor. 

Um ambiente em que os seguidores sabem que serão ouvidos, que suas perguntas não vão se perder no vazio e que suas críticas — quando construtivas — podem até influenciar mudanças.

É aí que o papel do gestor de comunidade (community manager) vai além da “caixinha de respostas prontas”: ele se torna guardião da reputação, termômetro da percepção pública e ponte entre marca e audiência.

