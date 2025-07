Social media de rosto: quando o criador vira o canal oficial da marca

Em vez de perfis frios e impessoais, as marcas estão apostando em rostos reais para gerar vínculo com o público.

Esse movimento, que ganhou força com a ascensão dos criadores de conteúdo, reflete uma mudança de comportamento: o consumidor atual prefere conversar com pessoas, não com logotipos.

Rosto tem mais alcance que logo

Perfis como o da Lu, do Magalu, abriram caminho. Mas agora a tendência é ir além da personagem. Na L’Oréal Paris Brasil, por exemplo, a gerente de comunicação se tornou porta-voz oficial nas redes, explicando lançamentos, testando produtos e abrindo bastidores com tom próximo.

Já a Sallve aposta em um time fixo de creators internos, que aparecem em vídeos, respondem dúvidas e assinam conteúdos como experts da marca, tudo com linguagem própria e muita espontaneidade.

O criador vira canal

Não basta estar presente nas redes: é preciso criar conteúdo que pareça nativo, não publicitário. A marca que entende isso transforma seu social media (ou time de marketing) em criador, fazendo dele um canal oficial de comunicação com a comunidade.

Foi o que fez a Netflix ao dar protagonismo aos apresentadores do TikTok, que viraram celebridades por si só, como o perfil da Tainá.

Com humor, comentários rápidos e vídeos sobre os próprios conteúdos da plataforma, ela conversa direto com os fãs e mantém a audiência quente entre um lançamento e outro.

Assim como no comportamento multitela, quem se destaca é quem acompanha o ritmo do público. O criador-canal tem rosto, fala com naturalidade, reage em tempo real.

Mais do que uma nova forma de aparecer, esse modelo ensina algo essencial: a audiência não quer ser interrompida, quer ser envolvida. E o rosto certo pode ser a ponte mais eficaz entre marca e comunidade.

