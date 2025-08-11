Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

O que é ser protagonista na universidade – e por que isso importa para sua carreira

Assumir a liderança em projetos acadêmicos desenvolve habilidades decisivas para o mercado de trabalho

(Freepik)

(Freepik)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11h30.

Quando você está na universidade, existem aqueles que apenas seguem os roteiros das aulas e os que transformam o aprendizado acadêmico em experiências para futuras lideranças.

Esse segundo grupo de pessoas é formado pelos protagonistas: estudantes que enxergam oportunidades, reúnem pessoas em torno de uma ideia e fazem acontecer. Mais do que ganhar destaque no campus, essa atitude se traduz em habilidades muito valorizadas pelo mercado.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

O que é ser protagonista na universidade

Protagonismo universitário não significa apenas ter cargos formais em centros acadêmicos ou atléticas. Trata-se de identificar problemas ou oportunidades e liderar soluções, como:

  • Organizar eventos
  • Criar projetos de pesquisa
  • Fundar grupos de estudo
  • Mobilizar colegas para causas sociais

Essa postura vai além da proatividade: envolve visão estratégica, capacidade de execução e resiliência para enfrentar desafios. É a diferença entre esperar que algo aconteça e fazer acontecer.

Competências que o protagonismo desenvolve

Ao assumir responsabilidades na faculdade, o estudante pratica competências essenciais para a vida profissional:

  • Liderança e gestão de equipes: coordenar pessoas e recursos para alcançar objetivos.

  • Comunicação eficaz: apresentar ideias, defender projetos e negociar com diferentes públicos.

  • Organização e planejamento: gerir prazos, orçamentos e cronogramas.

  • Resolução de problemas: encontrar soluções criativas em cenários adversos.

 

VIAJE PARA CHINA COM TUDO PAGO: seja visto por quem realmente importa e mostre seu valor pelo resultado que você já entregou. Inscreva-se no Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

No mercado de trabalho, essas habilidades podem ser tão relevantes quanto a formação técnica. Empresas buscam profissionais que saibam liderar, inovar e se adaptar — e ter protagonismo universitário é um excelente treino para isso.

Por que isso importa para sua carreira

A participação ativa na vida faculdade gera experiências concretas que enriquecem o currículo e fortalecem entrevistas de emprego. Projetos liderados, eventos organizados e resultados alcançados são exemplos práticos que demonstram competências comportamentais.

Além disso, protagonizar iniciativas na universidade amplia o networking. Professores, colegas e até parceiros externos envolvidos nessas atividades podem se tornar contatos valiosos no futuro profissional.

Do campus para o mercado

Muitos líderes empresariais começaram a desenvolver seu estilo de gestão ainda na faculdade, ao comandar times de competição acadêmica ou liderar movimentos estudantis. 

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

Essa vivência constrói confiança, maturidade e capacidade de lidar com desafios complexos — atributos que permanecem ao longo de toda a carreira.

Para quem busca um diferencial competitivo, a mensagem é clara: ser protagonista na universidade é investir no próprio futuro. Mais do que títulos ou cargos, é a atitude de liderar e entregar resultados que abre portas no mercado.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que você ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil 

  • Viagem internacional com tudo pago para a China 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Prêmio Protagonismo UniversitárioJovens

Mais de Carreira

Este pequeno fator influencia como as pessoas enxergam sua marca

Como pedir para o ChatGPT “pensar duas vezes” e ganhar respostas melhores

Estudantes de todas as regiões do Brasil podem ganhar viagem gratuita para a China

Curso gratuito prepara universitários para o mercado e acelera sua carreira

Mais na Exame

Carreira

Este pequeno fator influencia como as pessoas enxergam sua marca

Esporte

João Fonseca disputa o Masters 1000 de Cincinnati nesta segunda-feira; veja horário e onde assistir

Ciência

Chuva de meteoros Perseidas atinge pico nesta terça e quarta-feira; saiba como observar

Brasil

EUA pode responder à prisão de Bolsonaro com novas sanções e tarifas, diz Eduardo ao ‘FT’