Estágio e Trainee: Shopee, BNP e Oracle fecham inscrições esta semana

Se você está em busca de dicas para começar a trilhar o caminho da liderança, e quem sabe o de um dia assumir a função de CEO, a Jornada Rumo ao CEO é o evento certo para sua agenda. O evento, que é totalmente online e gratuito, surgiu de uma parceria entre a EXAME Academy e a Future Dojo e está programado para acontecer do dia 14 a 21 de março. Ou seja, a primeira aula do programa já está disponível aqui.

Para quem está na graduação ou é recém-graduado, diversas empresas têm programas abertos. E outras fecham os programas logo nos próximos dias! Confira abaixo as companhias que abriram programas de estágio e trainee.

Março

Shopee – trainee

A Shopee, plataforma de comércio eletrônico da Sea Ltd., de Singapura, abriu as inscrições para seu primeiro programa de trainee no Brasil. A empresa vai selecionar 20 recém-formados para áreas como Operações, Comercial, Produtos, Business Intelligence, Recursos Humanos, Finanças e Marketing.

Inscrições: até 14 de março neste site.

BNP Paribas – estágio e trainee

Serão oferecidas 24 vagas (17 para a primeira edição do programa de trainee e sete para a contratação de estagiários). O programa de estágio é exclusivo para estudantes negros, é necessário ter conhecimento de pacote office e disponibilidade para trabalho híbrido. No trainee, podem se candidatar candidatos no último semestre da graduação ou formados há no máximo dois anos. Serão aceitos estudantes de todas as áreas.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de março por aqui para o trainee e por aqui para o estágio

Oracle – estágio

Programa de estágio da Oracle, o Generation Oracle (GenO), abre inscrições para a América Latina com o objetivo de desenvolver o estudante dentro da empresa.

No momento da inscrição, os candidatos já poderão escolher entre as quatro áreas disponíveis que mais combina com seu perfil, sendo: Comercial, Comercial Técnica, Funcional Técnica e Comunicação/Marketing.

Não é necessário o envio de currículo para a candidatura. Para o Brasil, serão 40 vagas disponíveis nesta terceira edição.

Inscrições: até 18 de março neste link

Mattos Filho – estágio

O programa Soma talentos tem como objetivo a constratação de pessoas audeclaradas negras para o estágio e, nesta edição, também como advogados plenos. Para o programa de estágio, é necessário estar no primeiro ou segundo ano do curso de Direito.

Salário: não informado

Inscrições: até dia 18 de março pelo site

Genomma Lab – estágio

A empresa busca por seis estagiários para as áreas de vendas, marketing, trade marketing, RH, compras e jurídico. Os interessados em uma das vagas devem estar matriculados nos cursos de Administração, Economia, Engenharias, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Sociologia, Direito e cursos relacionados, com duração mínima de 4 anos, em qualquer universidade e com previsão de conclusão entre dezembro de 2023 e julho de 2024.

Salário: R$1.700,00

Inscrições: até 20 de março pelo site

Vedacit - Estágio

O Programa de Estágio 2022 da Vedacit, líder no mercado de impermeabilização e certificada com o selo Top Employer 2022, está com as inscrições abertas.

Os estudantes podem atuar nas áreas de Supply Chain (logística), RH-DO (Desenvolvimento Organizacional), jurídica, comercial (pricing) e indústria (produção).

Inscrições: até 20 de março por este link

Santos Brasil – trainee

São 11 vagas na empresa de portuária e logística. As oportunidades são para as operações em Santos e São Bernardo do Campo (SP) e para a operação de granéis líquidos em Itaqui (MA), e são abertas a pessoas de todo o País, desde que tenham disponibilidade para mudanças de cidade/estado e viagens.

Para se inscrever, é preciso ser recém-formado, com até três anos de conclusão dos cursos de Engenharia, Economia, Administração de Empresas ou áreas afins; ter, no mínimo, um ano de experiência corporativa;

Salário: R$ 8 mil

Inscrições: até 21 de março pelo site

Hitachi Energy – estágio

A empresa está com 26 vagas abertas e busca estudantes que possuam a previsão de conclusão entre julho/2023 e dezembro/2025, que tenham inglês avançado e possam atuar em Blumenau-SC (08 vagas), Guarulhos-SP (17 vagas) ou Porto Velho-RO (01 vaga).

As vagas estão abertas para os cursos de Engenharias, Administração, Contabilidade, Economia, Tecnologia e outros.

Salário: até R$2.003

Inscrições: até 22 de março pelo site

Casa&Video – trainee

O programa é voltado exclusivamente para o público trans e terá 10 vagas. Ao longo dos dois anos o trainee atuará em diversas funções de loja e passará por uma trilha de treinamentos personalizada. Os participantes receberão uma bolsa de graduação em gestão comercial, e é esperado que eles concluam o ensino superior ao encerramento do ciclo de dois anos do programa.

Salário: salário compatível com o mercado, remuneração variável, plano de carreira, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, licença-maternidade/paternidade estendida

Inscrições: até 31 de março pelo site

Abril

Aker Solutions – estágio

São 77 vagas para as áreas de Comercial, Contratos, Engenharia (Controles, Materiais, Mecânica e Sistemas), Manufatura, Performance, Qualidade e HSSE, Projetos, Recursos Humanos, Serviços e Planejamento, Supply Chain.

Como pré-requisito é necessário ser estudante de graduação nível bacharelado ou técnico e ter previsão de conclusão entre dezembro/2023 e dezembro/2024 nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Psicologia, Engenharias e TI, Técnico em Mecânica, Eletrônica, Elétrica. Além disso, devem apresentar Inglês e Excel e disponibilidade para atuar em Rio das Ostras - RJ ou São José dos Pinhais - PR.

Salário: até R$ 1.260

Inscrições: até 15 de abril pelo site

DHL Supply Chain - trainee

A DHL Supply Chain, líder global em armazenagem e distribuição, abriu as inscrições para seu Programa de Trainee 2022. Com o programa, a empresa quer ampliar a diversidade na formação de lideranças.

Candidatas e candidatos interessados no programa, que tem duração de 18 meses, devem ter concluído a formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021, sendo que todas as graduações são aceitas.

A companhia também solicita disponibilidade para residir em outra cidade e estado. São 30 vagas disponíveis sendo elas em sua maioria focadas em áreas operacionais.

A DHL oferece salário e pacote de benefícios atrativos, incluindo bolsa de estudos para pessoas contratadas cujo nível de proficiência de inglês seja intermediário, refeição no local, convênio médico e odontológico, seguro de vida, programa de participação nos resultados, vale transporte, Gympass e DHL Clube de Descontos.

Inscrições: até 7 de abril neste link.

Sem data definida

Huawei - estágio

A Huawei Brasil está com cerca de 50 vagas abertas para estudantes de todo o Brasil que desejam participar do treinamento na empresa, com possibilidades de efetivação e plano de carreira para o futuro. O programa de estágio da empresa é aberto todos os meses.

Os candidatos devem ter graduação prevista para junho de 2023 e janeiro de 2024, disponibilidade para estagiar presencialmente na cidade da vaga e jornada de trabalho de seis horas no horário comercial, além de boa comunicação em inglês.

O Programa de Estágio da Huawei oferece acesso à Universidade Corporativa, que disponibiliza todos os treinamentos necessários, e constante intercâmbio cultural global, principalmente com países da América Latina e a China.

Inscrições: acesse esse este link.

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Nestlé – estágio

O programa aceita estudantes de todos os cursos de graduação com formação prevista entre dezembro de 2020 a julho de 2021; é necessário ter inglês a partir do intermediário e ter bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: 2.300 reais

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio



Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio



O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Dicas de carreira, vagas e muito mais Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas. Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo. Quer receber as dicas de carreiras, vagas de emprego e ficar por dentro das tendências do mercado de trabalho? Assine a newsletter aqui.