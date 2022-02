Shopee abre vagas no Brasil para seu primeiro programa de trainee

A Shopee, plataforma de comércio eletrônico da Sea Ltd., de Singapura, abre nesta segunda-feira, 7, as inscrições para seu primeiro programa de trainee no Brasil.

A empresa vai selecionar 20 recém-formados para áreas como Operações, Comercial, Produtos, Business Intelligence, Recursos Humanos, Finanças e Marketing.

Segundo Karina Hartung, responsável por Recursos Humanos na Shopee Brasil, a empresa está crescendo no país e está buscando por talentos promissores.

“Tendo em vista que temos uma estratégia de hiper localização, queremos capacitar jovens brasileiros e contribuir para o desenvolvimento de profissionais do mercado de e-commerce", diz.

Analistas do Morgan Stanley avaliaram que as operações locais da Shopee na América Latina têm ganhado tração. A empresa foi citada como um dos três principais destinos de compra online por 37% dos consumidores no ano passado, uma alta em relação aos 6% em 2020.

“A abertura para trainees é mais um passo em direção aos nossos objetivos, de ter uma operação cada vez mais local e de formar as próximas lideranças da empresa”, afirma Hartung.

Com esse objetivo de formar futuros líderes, o programa, com duração de um ano e três meses, terá foco no desenvolvimento dos trainees e será acompanhado de perto pela gestão sênior. Os contratados vão se envolver e poder liderar projetos relevantes para o negócio.

Para participar, é necessário ter formação no ensino superior a partir de 2019 e residir no Brasil. O modelo de trabalho na empresa permanecerá híbrido, com escritório localizado em São Paulo. Também é necessário ter inglês fluente ou avançado.

A empresa vai oferecer cursos de especialização em tecnologia e inovação para os trainees e benefícios como vale-cultura, auxílio home office e acesso ao Zenklub.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da 99jobs. O site de carreiras na empresa também tem mais de 50 vagas de emprego abertas no Brasil.

