Estágio e trainee: Burger King, RD Station, Iguatemi e mais empresas com vagas abertas

Segundo dados do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), 59% dos jovens dizem estar preparados para participar de uma entrevista de estágio ou emprego, lendo e assistindo vídeos com dicas e outros conteúdos para não errar no processo seletivo.

A realidade, porém, é que muitos deles acabam tropeçando em coisas simples, como o português. Ainda de acordo com o Nube, mais de 49,9 mil estudantes foram desclassificados em processos seletivos por conta da nota em testes de português.

Semanalmente, EXAME publica conteúdos com dicas simples para você nunca mais tropeçar na gramática. Na semana passada, por exemplo, explicamos como utilizar as palavras malgrado e posto que.

Mas se você ainda não conseguiu uma entrevista para a qual se preparar, temos uma boa notícia: diversas empresas estão com programas abertos para quem ainda está na graduação ou é recém-formado.

Confira abaixo as companhias que abriram programas de estágio e trainee.

RD Station - estágio

A RD Station, empresa de desenvolvimento de softwares voltados para o crescimento de médias e pequenas empresas, abre pela segunda vez no ano, vagas no programa de estágio Vale do Início, que tem como objetivo desenvolver novos talentos.

Para participar do Vale do Início é preciso estar cursando ensino superior com previsão de conclusão entre outubro de 2023 e dezembro de 2024, disponibilidade de 30 horas semanais e interesse em empresas SaaS.

Salário: não informado.

Inscrições: por meio do site do programa, até o próximo dia 31 de julho.

Burger King - estágio (PcD)

Universitários podem se inscrever, a partir desta semana, no novo Programa de Estágio da BK Brasil, máster franqueada das marcas Burger King® e Popeyes® no País. As vagas disponibilizadas são afirmativas e exclusivas para Pessoas com Deficiência.

Para participar do Programa de Estágio não é necessária experiência, apenas perfil de inovar, se desafiar e ter fome de crescimento. A Companhia também não limita as posições a formações específicas e permite a inscrição de universitários das áreas de humanas ou exatas, cursando a partir do quarto ao sexto (cursos Bacharel) ou cursando primeiro semestre (cursos Tecnólogo: 2 anos).

O modelo de trabalho será híbrido, duas vezes na semana na sede da BK Brasil, em Barueri, SP, e os demais dias em home-office. O início do Programa está previsto para agosto de 2022 com duração de 18 meses.

Salário: não informado

Inscrições: pelo LinkedIn Burger King do Brasil, quanto pelo site entre 18 e 31 de julho.

Ipiranga – estágio

A Ipiranga iniciou as inscrições para seus programas de estágio: Tech Talent e Ipiranga Talent. Para seguir promovendo mais equidade e pluralidade nos times, 50% das vagas são destinadas a pessoas negras.

O Tech Talent é voltado para jovens curiosos e apaixonados por inovação e tecnologia, que farão parte das equipes de Ciência de Dados, Estratégia e TI. Seguindo a mesma linha, o Ipiranga Talent oferece aos candidatos uma jornada de desenvolvimento com foco na formação de novos talentos para atuar nas áreas de Operações, Comercial, Jurídico, Marketing, Financeiro e Recursos humanos.

Para se inscrever, é preciso estar cursando nível superior em qualquer área (bacharel, licenciatura ou tecnólogo) e ter formação prevista entre junho e dezembro de 2024, além de disponibilidade para estagiar em São Caetano do Sul/SP, São Paulo/SP, Duque de Caxias/RJ e Rio de Janeiro/RJ.

Salário: não informado

Inscrições: até 26 de julho pelo site

Bradesco – estágio

O banco Bradesco está com as inscrições abertas para seu segundo ciclo do seu programa de estágios. Podem se inscrever estudantes de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), cursando a partir do 2º semestre da graduação, 1º semestre de Pedagogia ou 1º semestre de tecnólogo.

O estudante deve ter disponibilidade para uma jornada de estágio de 20, 25 ou 30 horas semanais e, preferencialmente, com possibilidade de realizar 2 anos de estágio.

No caso das universidades que permitem o estágio apenas no último ano de curso, o programa será de 1 ano.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de julho pelo site

Tok&Stok– Estágio

A Tok&Stok anuncia a abertura do seu programa de Novos Talentos e está com 25 vagas de estágio abertas. As vagas são para os times de Clientes e Canais Digitais; Comunicação e Cultura; Contabilidade; CRM - CSO; Design e Tendência; Expansão e Manutenção; Gente&Gestão, entre outros.

Dentre os requisitos estão: estar cursando a partir do 3º semestre, com previsão de conclusão para a partir de Dezembro de 2023; estar cursando curso correlato com área de inscrição da vaga e ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia em modelo de trabalho híbrido (Escritório localizado na Vila Leopoldina, São Paulo - SP)

Salário: não informado

Inscrições: até 29 de julho pelo site

PepsiCo – trainee

A PepsiCo, uma das maiores empresas do ramo alimentício do mundo, dona de marcas como Pepsi, Gatorade e Elma Chips, anuncia a abertura do seu programa anual de trainees.

As inscrições para o programa Trainee Next Gen vão até o dia 31 de julho. A empresa busca por futuros líderes, que irão iniciar sua trajetória em cargos de especialista/coordenação, e as pessoas contratadas serão qualificadas para assumirem cargos de liderança após o período de 15 meses do programa.

As vagas são para as áreas de Recursos Humanos, Vendas, Operações, Finanças e TI, e, como nas edições anteriores, o processo visa tentar não colocar barreiras para seus candidato. O programa de trainee da PepsiCo não exige uma universidade específica, gênero, raça, idade ou conhecimento na língua inglesa inglês.

Ainda segundo a empresa, os funcionários contratados terão a oportunidade de desenvolver o inglês e outros idiomas por meio de uma plataforma de cursos gratuita.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de julho pelo site

Agosto

Iguatemi S.A - estágio

Caminhos é o Programa de Estágio da Iguatemi S.A, empresas administradora de diversos shopping centers. São aceitos estudantes dos cursos de: Administração, Direito, Economia, Engenharias, Marketing, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação e afins. Os participantes devem ter graduação com conclusão prevista para dez/2023 e jul/2024, disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, Inglês intermediário e Pacote Office.

Salário: R$1.900,00

Inscrições: até 03/08 pelo site

Russell Bedford Brasil - trainee

A Russell Bedford Brasil, empresa britânica referência em auditoria e serviços corporativos, está com inscrições abertas até agosto para o seu programa de trainee 2022.

O treinamento é direcionado a graduandos a partir do 4° semestre de Ciências Contábeis ou formados a partir de 2020. As oportunidades são para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Goiânia.

Todas as etapas do processo seletivo serão on-line e envolvem uma prova de português, matemática e raciocínio lógico, entrevista coletiva, dinâmica em grupo e entrevista com RH e gestores.

Os selecionados trabalharão de forma hibrida (presencial e remoto) e terão benefícios como auxílio educação, auxílio home office, vale alimentação/refeição, vale transporte, plano de saúde e odontológico, reembolso em cursos, convênio com escola de idiomas, convênio com faculdade e pós-graduação Estácio, treinamentos voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional, e incentivo a prova técnica.

Salário: R$ 1.800,00

Inscrições: SÃO PAULO, GOIÂNIA, BRASILIA, CURITIBA, BELO HORIZONTE, RIO DE JANEIRO, PORTO ALEGRE:

Neoenergia – estágio

A Neoenergia, uma das principais empresas do setor de energia brasileiro, está em busca de novos talentos interessados em construir carreira na organização ou aprimorar os conhecimentos acadêmicos no segmento.

O programa é voltado para estudantes de ensino superior e ensino técnico, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharias (Civil, Elétrica, Energia, Produção, Mecânica, Redes, Software e Química), Tecnologia da Informação, Estatística, Gestão de RH, Psicologia e Técnico em Eletrotécnica. Com duração de 1 a 2 anos, os candidatos devem ter conhecimentos em informática, inglês ou espanhol

Salário: não informado

Inscrições: de 1 de agosto a 9 de setembro pelo site

Bunge – trainee

A Bunge está com vagas abertas para seu programa de trainee. A empresa busca estudantes formados entre julho de 2019 e julho de 2022, com inglês intermediário e bons conhecimentos do pacote office.

Dentre os benefícios, estão vale Refeição ou Refeitório (a depender da localidade); Estacionamento, Vale Transporte ou Fretado (a depender da localidade); Assistência Médica, Odontológica e Farmácia, entre outros. O regime de contratação é CLT.

Salário: não informado

Inscrições: até 4 agosto pelo site

Neoenergia – trainee

Com duração de dois anos, o programa de Trainee da Neoenergia oferece experiência internacional de seis meses em países onde a Iberdrola (empresa espanhola controladora da Neoenergia) tenha atuação.

O objetivo é a formação de futuros líderes e especialistas, que possam fortalecer áreas estratégicas da companhia.

A seleção requer fluência em inglês e nível de graduação completa nas áreas de engenharia (elétrica, mecânica, renováveis, sistemas de energias sustentáveis e ciências ambientais), digital/TI (ciência da computação/engenharia de software), Big Data (análise de dados, ciência de dados, gerenciamento de Big Data) e cibersegurança (segurança da informação/informática).

Salário: não informado

Inscrições: de 6 de julho a 8 de agosto pelo site

Enforce – trainee

O Programa de Trainee da Enforce está com inscrições abertas. As vagas têm foco nas áreas de Administração, Economia, Estatística, Matemática, Direito, Agronomia, Engenharias, Arquitetura e Tecnologia. Pessoas formadas em outras disciplinas também podem se inscrever, todos os cursos serão aceitos.

Para se inscrever, os candidatos devem ter concluído a graduação entre 2018 e 2022 e ter disponibilidade de atuar presencialmente pelo menos três dias por semana no escritório da Enforce, em Campinas (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 7 de agosto pelo site

Getnet – estágio

A Getnet, empresa de tecnologia e soluções de pagamentos do grupo global PagoNxt, acaba de lançar o seu Programa de Estágio 2022. São 20 vagas com inscrições abertas até 10 de agosto para atuar nas cidades de Porto Alegre e São Paulo.

Os candidatos selecionados vão iniciar o estágio em outubro deste ano, com oportunidade para trabalhar nas áreas Tecnologia da Informação, Comercial, Finanças, RH e Qualidade, Jurídico, Marketing, Produtos e Negócios, Operações e Riscos.

Os estudantes devem estar matriculados em qualquer curso de bacharelado, licenciatura e tecnólogo com formatura a partir de outubro de 2023.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de agosto pelo site

GOL – estágio

A GOL Linhas Aéreas abriu inscrições este mês para o Programa de Estágio 2022. Há vagas disponíveis nas duas unidades da empresa: no escritório em São Paulo, ao lado do Aeroporto de Congonhas e na GOL Aerotech, em Confins (MG), para alunos que possuem a matrícula ativa em cursos superiores das áreas de Humanas e Exatas, e graduação prevista para julho/2024 a dezembro/2025.

Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, das 09h às 16h ou das 13h às 19h. A Companhia oferece benefícios como bolsa auxílio, assistência médica, seguro de vida, vale refeição ou vale alimentação, vale transporte, day-off de aniversário, benefício viagem e GOLflex: trabalho em modelo híbrido, sendo dois dias por semana no escritório e três dias remotamente.

Salário: R$ 1,8 mil

Inscrições: até o fim de agosto pelo site. Início do estágio está programado para setembro

Sem data definida

Amanco - estágio

A Amanco Wavin, marca comercial da Wavin, fabricantes de tubos e conexões, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Jovens Talentos 2022.

Ao todo são 12 vagas, distribuídas pelas unidades fabris de Joinville (SC), Ribeirão da Neves (MG), Sumaré (SP), e na sede administrativa da Amanco Wavin, em São Paulo (SP).

A organização oferece seguro de vida, vale transporte – ou fretado, auxílio home office, programa de incentivo à saúde, vele refeição – ou refeitório no local, bolsa auxílio compatível com o mercado, além de um acompanhamento individual para desenvolvimento de carreira. As oportunidades são para trabalhar em diferentes áreas, como Finanças, Engenharia, Recursos Humanos, Marketing e Administração.

Salário: Não informado

Inscrições: na plataforma de recrutamento da empresa.

Alvarez & Marsal – estágio

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio 2023 da Alvarez & Marsal, empresa global especializada em consultoria.

O início do processo seletivo será em agosto, porém, os interessados já podem concorrer. Ao todo, são 80 vagas, distribuídas entre Rio de Janeiro (10), Belo Horizonte (10) e São Paulo (60), e destinadas a estudantes de Administração, Economia, Engenharias, Contabilidade, Direito, Tecnologia e Saúde.

Para concorrer o candidato deverá concluir o ensino superior até dezembro de 2023, julho de 2024 ou dezembro de 2024. Também é necessário ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

O início do estágio está previsto para janeiro do ano que vem. Entre os benefícios oferecidos estão a bolsa auxílio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e Gympass

Salário: Não informado

Inscrições: pela página da vaga

CERC – estágio

A CERC, infraestrutura de mercado financeiro especializada em recebíveis está lançando seu Programa de Estágio para 2022. Todos os estagiários passarão por uma trilha de carreira customizáveis, onde poderão passar por rotações em várias áreas de negócio durante um ano e três meses, algo que normalmente só ocorre com trainees.

Para participar do programa, os estudantes devem estar cursando ensino superior, sem exigência de curso, com formação prevista para dezembro de 2023. A expectativa é que 29 estagiários sejam selecionados para iniciar na empresa entre agosto e fevereiro (será dividido em duas etapas).

Salário: R$ 2,6 mil

Inscrições: pelo página da vaga

Secretária de Educação da Prefeitura de São Paulo – estágio

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo abriu 2,3 mil vagas de estágio. A bolsa-auxílio é de R$ 897 para carga horária de 4h/dia.

Os estudantes ainda recebem auxílio-transporte de R$ 193,60. As oportunidades são voltadas para os programas Parceiros da Aprendizagem e Aprender sem limites que têm como objetivo auxiliar o professor em sala de aula e contribuir no processo da educação inclusiva.

Podem se inscrever estudantes que estão cursando do 2º ao penúltimo semestre dos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, ou nas licenciaturas em Artes, Geografia, História, Educação, Inglês, Ciências e Educação Especial. As vagas são para início imediato, especialmente nas escolas localizadas no extremo sul e extremo leste da capital

Salário: R$ 897

Inscrições: pelo formulário da vaga

Cultura Inglesa – estágio

A Cultura Inglesa, rede brasileira de escolas de inglês, está com vagas abertas para seu programa de estágio. Jovens que cursem Letras, Pedagogia e correlatas, com previsão de formatura entre dezembro/22 e dezembro/24, podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

P&G – estágio

A Procter & Gamble está com vagas abertas para o seu programa de estágios no Brasil. A multinacional americana de bens de consumo está em busca de estudantes universitários para as vagas de estágio nas áreas de Logística e Manufatura, Jurídico e Regulatório.

É requisitado que o aluno tenha no mínimo um inglês avançado e tenha disponibilidade de trabalhar por 30h semanais por um ou dois anos.



Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

Vivara – estágio

A Vivara, uma das maiores rede de joalherias do Brasil, lança o primeiro programa de estágio da companhia. O programa oferece 10 vagas e, para se inscrever, os interessados devem concluir o curso superior entre julho/2023 e julho/2024. As vagas serão destinadas às áreas: Comercial, Marketing, Planejamento Estratégico, Gente e Gestão, Produto e Fábrica, sendo a última para Manaus e as demais para São Paulo. Os candidatos selecionados irão iniciar o estágio em julho de 2022.

O programa de estágio da Vivara oferece benefícios como assistência médica, odontológica, VR, VT e seguro de vida, além de desconto em produtos, Gympass e apoio psicológico, financeiro e jurídico.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa

B3 – estágio

A B3, a bolsa de valores do Brasil, está em busca de estagiários para diversas vagas. É necessário que o estudante esteja matriculado em uma instituição de ensino superior, tenha disponibilidade para trabalhar 6h diárias e possa ter 1 ou 2 anos disponíveis para estagiar.

Conhecimento na língua inglesa não é obrigatório, mas será tratado como um diferencial para a posição.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa

ISBET (Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento) – aprendiz e estágio

São 640 vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior de diversos cursos. Há oportunidade para auxiliar administrativo, publicidade e propaganda, enfermagem, ciências contábeis, engenharia civil, dentre outros.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do instituto

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: R$ 2.300,00

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio



Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio



O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: pelo edital

Grupo Fleury – estágio



O Grupo Fleury, umas das principais empresas do setor de saúde no país, está com vagas abertas para seu programa anual de estágio corporativo. O grupo busca por estudantes universitários em cursos de bacharelado, com formação prevista entre julho de 2023 a dezembro de 2024, que possuam disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

As vagas são para as áreas de Finanças; Estratégia / Inovação; Inteligência de Negócios / Pricing; Melhoria de Processos; Manutenção / Facilities; Marketing / Comunicação; Recursos Humanos; Relações com Investidores; Sustentabilidade e Tecnologia da Informação.

Salário: De R$1,500.00 até R$1,800.00

Inscrições: pelo site oficial